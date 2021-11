Un novedoso acontecimiento reportaron astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI). A través de un comunicado, se anunció que se cultivaron con éxito los primeros pimientos en el espacio. El inusual experimento forma parte de los más desafiantes hasta la fecha.

Los astronautas abordo de la estación espacial celebran el hecho preparando unos famosos tacos, con los primeros pimientos espaciales como los ingredientes estrella.

“Finalmente, hice mis mejores tacos espaciales hasta ahora: fajita de res, tomates y alcachofas rehidratados, ¡y HATCH CHILE!”, escribió Megan McArthur, tripulante de la estación espacial, a través de su cuenta de Twitter.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021