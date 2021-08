Un nuevo depredador semiacuático que tiene un parentesco con las ballenas ha sido descubierto en Egipto, lo que podría ofrecer nuevas pistas sobre la evolución de los cetáceos, según publicó esta semana la revista científica Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

El ejemplar, que caminaba y nadaba hace 43 millones de años en lo que actualmente es Egipto, era un temible depredador de alrededor tres metros de largo, capaz de morder fácilmente a sus presas, tanto en el agua como en la tierra.

Los investigadores nombraron a la nueva especie encontrada como Phiomicetus anubis. Su nombre se debe a que el cráneo del animal tiene cierta similitud con la cabeza de chacal característica del dios mitológico egipcio Anubis.

Los paleontólogos, que encontraron el cráneo, los dientes, la mandíbula, las vértebras y las costillas de esta “ballena caminante” en la depresión del Fayum en 2008, estiman que el ejemplar habría pesado al menos 600 kg.

“Fue un depredador activo y exitoso. Creo que era el dios de la muerte para la mayoría de los animales que habitaban junto a él. Descubrimos cómo (sus) mandíbulas feroces, mortales y poderosas eran capaces de desgarrar una amplia gama de presas”, dijo Abdullah Gohar, principal autor del estudio.

Asimismo, P. anubis fue calificada como la ballena más antigua (o más “primitiva”) de África, perteneciente a un grupo de ballenas semiacuáticas conocido como protocétidos.

Our new paper documents a new ancient amphibious four-legged cetacean from Egypt, which elucidates a transitional phase in early whale evolution!#Sallam_Lab #Egypt pic.twitter.com/VKLxppUx4R

— Hesham Sallam (@heshamsallam) August 25, 2021