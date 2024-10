Prada, en colaboración con la empresa emergente Axiom Space, presentó el diseño de un nuevo traje espacial que se utilizará en la misión Artemis III de la NASA a la Luna.

La moda no tiene límites y así lo demostró el nuevo Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), el nombre que lleva el nuevo traje espacial que se presentó en el Congreso Astronáutico Internacional de Milán.

Su objetivo es sencillo: combinar funcionalidad y estética de alta ingeniería para hacer frente a las difíciles condiciones lunares.

Según el sitio oficial de la NASA, está previsto que Artemis III sea el primer alunizaje de un astronauta desde el Apolo 17 en 1972.

“Houston, tenemos un nuevo traje espacial. Axiom Space presenta el diseño de vuelo de su traje espacial lunar que los astronautas de la NASA usarán durante la misión Artemis III cuando pisen la Luna por primera vez en más de 50 años”, se menciona en una publicación en la red social X.

Houston, we have a new spacesuit.

At the #IAC2024 in Milan, @Axiom_Space unveiled the flight design of its lunar spacesuit that @NASA_Astronauts will wear during the #Artemis III mission when they set foot on the Moon for the first time in over 50 years. pic.twitter.com/VtF2H3stKp

