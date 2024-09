El asteroide potencialmente peligroso, 2024 ON, con un diámetro entre 220 a 480 metros, pasará cerca de la Tierra el martes 17 de septiembre a una distancia de 1 millón de kilómetros, equivalente a 2,6 veces la distancia de la Tierra a la Luna. A pesar de su velocidad de 26 veces la del sonido, la NASA lo considera seguro, ya que no representa un riesgo real para nuestro planeta.

El asteroide “potencialmente peligroso”, 2024 ON, pasará muy cerca de la Tierra el próximo martes 17 de septiembre. El objeto del tamaño de un rascacielos se moverá a 26 veces la velocidad del sonido.

De acuerdo con Live Science, el asteroide tiene un diámetro de entre 220 a 480 metros y en su máximo acercamiento con el planeta estará a 1 millón de kilómetros, el equivalente a 2,6 veces la distancia de la Tierra a la Luna.

En dimensiones astronómicas, esta es una distancia corta, pero todavía lo suficientemente lejos para que 2024 ON no sea un peligro real para la Tierra.

Recordemos que, la NASA, clasifica a un asteroide como “potencialmente peligroso” cuando tienen un tamaño de más 140 metros y alcanzan una distancia con la Tierra de menos de 0,5 unidades astronómicas, es decir, 7,5 millones de kilómetros.

La agencia espacial cuenta con un Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), que se encarga de monitorear continuamente todos los objetos cercanos a la Tierra “para evaluar cualquier riesgo de impacto que puedan representar”.

Según recogen datos de The Virtual Telescope Project, 2024 ON pasará cerca de la Tierra el martes a las 10:19 UTC, que serían las 7:19 AM hora Chile.

De todas maneras, si un asteroide de este tamaño impactara el planeta, no causaría un cataclismo, como sí lo hizo, por ejemplo, el asteroide de 12 kilómetros de diámetro que acabó con los dinosaurios.