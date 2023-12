De entre los numerosos y fascinantes fenómenos que se pueden presenciar en la Tierra, hay algunos que destacan por su excepcional rareza. Uno de estos fenómenos singulares es el “sprite” o espectro rojo, eventos de descargas eléctricas a gran escala que se proyectan hacia arriba desde las cimas de las nubes en la mesosfera terrestre, a una altitud aproximada de 50-90 km.

Desde su primera descripción a finales del siglo XIX, pasó casi un siglo hasta que se capturó la primera imagen de este fenómeno en 1989.

A partir de entonces, los avistamientos han sido escasos. Ahora, el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Andreas Mogensen, capturó una nueva imagen de un sprite rojo como parte del experimento Thor-Davis.

Beyond the clouds is a fascinating world.

What you see here is a picture of a red sprite over a thunder cloud that I took as part of the Thor-Davis experiment from @DTUSpace ⚡Red sprites are part of the rare phenomena known as Transient Luminous Events, often shortened TLEs,… pic.twitter.com/AA4h8anUIf

— Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) November 24, 2023