Se ha abierto un enorme agujero en la superficie del Sol, cuyo ancho equivale a más de 60 planetas Tierra o más de cinco veces el diámetro de Júpiter.

Según varios medios científicos, se trata de un agujero coronal. Los agujeros coronales son notables características del Sol; visibles como áreas oscuras en la corona solar en imágenes ultravioletas extremas y de rayos X suaves.

Dichas regiones se caracterizan por ser más frías y menos densas que el plasma circundante, atribuyendo su oscuridad a la naturaleza de campos magnéticos abiertos y unipolares.

Según informa Science Alert, al tener campos magnéticos abiertos, el viento solar puede escapar más fácilmente, generando una potente ráfaga de partículas solares y plasma hacia el Sistema Solar.

Este nuevo agujero coronal estuvo lanzando potentes corrientes de radiación inusualmente rápida, conocidas como viento solar, directamente hacia la Tierra.

Sin embargo, el hallazgo no hizo saltar las alarmas, pues se manifestó como una leve tormenta solar. El agujero en cuestión contribuye a un patrón mayor de acontecimientos solares desencadenados a medida que nos acercamos al máximo solar.

Según informa Space.com, la magnitud y disposición de esta anomalía (que surgió cerca del ecuador solar el 2 de diciembre alcanzando una expansión máxima de unos 800.000 kilómetros en sólo 24 horas), no tiene precedentes en esta fase del ciclo solar.

Aún no está claro cuánto tiempo permanecerá este agujero en el Sol, pero agujeros coronales anteriores han perdurado más allá de una rotación solar (27 días), según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

