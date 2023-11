El flamante telescopio terrestre chino WFST (Wide Field Survey Telescope) descubrió un asteroide cercano potencialmente peligroso para la Tierra que tiene 170 metros de diámetro.

Capaz de observar todo el cielo desde el hemisferio norte y operativo desde septiembre, WFST ha descubierto dos asteroides cercanos a la Tierra.

Los dos cuerpos celestes fueron detectados por primera vez el 18 de noviembre. Posteriormente, el Minor Planet Center de la Unión Astronómica Internacional confirmó el descubrimiento realizado por el telescopio y designó los dos asteroides como 2023 WX1 y 2023 WB2.

Con un diámetro estimado de 170 metros, 2023 WX1 está categorizado como asteroide potencialmente peligroso, por tener una “distancia mínima de intersección de la órbita terrestre de 0,0416 unidades astronómicas”, equivalente a 6,22 millones de kilómetros, señalaron los astrónomos en un comunicado.

Con un diámetro de 2,5 metros, el WFST fue desarrollado conjuntamente por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y el Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia de Ciencias de China.

En 2022, el telescopio recibió el sobrenombre de Mozi en honor al antiguo filósofo chino Mozi, también conocido como Micius, de quien se dice que fue el primero en la historia que realizó experimentos ópticos.

China's Mozi Wide Field Survey Telescope (#WFST) has newly observed two near-Earth #asteroids — 2023 WX1 and 2023 WB2, marking the first batch of near-Earth asteroids found by WFST, the largest space-survey #telescope in the Northern Hemisphere. #SpaceExploration pic.twitter.com/p9jB1l83KX

