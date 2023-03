La estructura de un glaciar fue localizada en la región ecuatorial de Marte, un hallazgo relevante que implica la presencia reciente de agua superficial, incluso en el ecuador.

Este descubrimiento -ubicado en el este de Noctis Labyrinthus en las coordenadas 7° 33′ S, 93° 14′ W-, plantea la posibilidad de que aún exista hielo a poca profundidad en el área, lo que podría tener implicaciones significativas para la futura exploración humana.

El hallazgo fue presentado en la 54ª Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares celebrada en The Woodlands, Texas.

La característica de la superficie fue identificada como un “glaciar relicto”. En geología, el término relicto se refiere a estructuras o minerales de una roca madre que no sufrió cambios metamórficos cuando la roca circundante lo hizo, o a rocas que sobrevivieron a un proceso geológico destructivo.

Este glaciar relicto es uno de los muchos depósitos de tonos claros (LTD) que se encuentran en la región. Por lo general, los LTD consisten principalmente en sales de sulfato de color claro, pero este depósito también muestra muchas de las características de un glaciar, incluidos campos de grietas y bandas de morrena.

Se estima que el glaciar tiene 6 kilómetros de largo y hasta 4 kilómetros de ancho, con una elevación superficial que oscila entre +1,3 y +1,7 kilómetros. Este descubrimiento sugiere que la historia reciente de Marte puede haber sido más acuosa de lo que se pensaba anteriormente, lo que podría tener implicaciones para comprender la habitabilidad del planeta.

“Lo que hemos encontrado no es hielo, sino un depósito de sal con las características morfológicas detalladas de un glaciar. Lo que creemos que sucedió aquí es que la sal se formó en la parte superior de un glaciar mientras conservaba la forma del hielo debajo, hasta detalles como campos de grietas y bandas de morrena”, dijo en un comunicado el Dr. Pascal Lee, científico planetario del Mars Institute y SETI. Institute, y el autor principal del estudio.

La presencia de materiales volcánicos que cubren la región sugiere cómo las sales de sulfato podrían haberse formado y preservado la huella de un glaciar debajo. Cuando los materiales piroclásticos recién erupcionados (mezclas de ceniza volcánica, piedra pómez y bloques de lava caliente) entran en contacto con el hielo de agua, se pueden formar sales de sulfato como las que comúnmente forman los depósitos de tonos claros de Marte y acumularse en una capa de sal endurecida y costrosa.

“Esta región de Marte tiene una historia de actividad volcánica. Y cuando algunos de los materiales volcánicos entraron en contacto con el hielo del glaciar, habrían tenido lugar reacciones químicas en el límite entre los dos para formar una capa endurecida de sales de sulfato”, explica Sourabh Shubham, estudiante de posgrado en el Departamento de Ciencias de la Universidad de Maryland. Geología, y coautor del estudio. “Esta es la explicación más probable de los sulfatos hidratados e hidroxilados que observamos en este depósito de tonos claros”.

Con el tiempo, con la erosión que eliminó los materiales volcánicos que la cubrían, quedó expuesta una capa de sulfatos que reflejaban el hielo del glaciar debajo, lo que explicaría por qué ahora es visible un depósito de sal, que presenta características únicas de los glaciares, como grietas y bandas de morrena.

“Los glaciares a menudo presentan tipos distintivos de características, que incluyen campos de grietas marginales, en expansión y de tres en raya, y también bandas de morrena y foliación. Estamos viendo características análogas en este depósito de tonos claros, en forma, ubicación y escala. Es muy intrigante”, dijo John Schutt, geólogo del Mars Institute, guía experto en campos de hielo en el Ártico y la Antártida, y coautor de este estudio.

Las características de escala fina del glaciar, su depósito de sales de sulfato asociado y los materiales volcánicos que lo recubren tienen muy pocos cráteres por impactos y deben ser geológicamente jóvenes, probablemente de edad amazónica, el último período geológico que incluye al Marte moderno. “Hemos sabido acerca de la actividad glacial en Marte en muchos lugares, incluso cerca del ecuador en el pasado más distante. Y sabemos sobre la actividad glacial reciente en Marte, pero hasta ahora, solo en latitudes más altas. Un glaciar relicto relativamente joven en este lugar nos dice que Marte experimentó hielo superficial en tiempos recientes, incluso cerca del ecuador, lo cual es nuevo”, dijo Lee.

Queda por ver si el hielo de agua aún se conserva debajo del depósito de tonos claros del glaciar o si ha desaparecido por completo. “El hielo de agua, en la actualidad, no es estable en la misma superficie de Marte cerca del ecuador en estas elevaciones. Así que no sorprende que no estemos detectando ningún hielo de agua en la superficie. Es posible que todo el hielo de agua del glaciar ya se haya sublimado. Pero también existe la posibilidad de que parte de ella aún esté protegida a poca profundidad bajo las sales de sulfato”.

El estudio establece una analogía con las antiguas islas de hielo en lechos de lagos salados, o salares, del Altiplano en América del Sur. Allí, el antiguo hielo glaciar ha permanecido protegido del derretimiento, la evaporación y la sublimación bajo capas de sales brillantes. Lee y sus coautores plantean la hipótesis de una situación similar para explicar cómo las sales de sulfato en Marte podrían ofrecer protección al hielo vulnerable a la sublimación en latitudes bajas del planeta.