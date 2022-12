Científicos de la NASA analizaron a fondo una de las primeras imágenes del James Webb que reveló la agencia espacial el pasado 12 de julio. Se trata de los “Acantilados Cósmicos”, donde yacían ocultas varias estrellas en sus primeras etapas de formación.

“El descubrimiento marca el comienzo de una nueva era de investigación sobre cómo se forman estrellas como nuestro Sol y cómo la radiación de las estrellas masivas cercanas podría afectar el desarrollo de los planetas”, informó la NASA en un comunicado.

La imagen ahora separa las longitudes de onda de luz captadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam) del James Webb en julio. Así los astrónomos pudieron captar estos impresionantes detalles que antes no notaron.

“Esta imagen separa varias longitudes de onda de luz de la Primera Imagen revelada el 12 de julio de 2022, que destaca el hidrógeno molecular, un ingrediente vital para la formación de estrellas“, explican.

These young stars interact with their environments by taking in material and then ejecting some of it. The ejections, in the form of jets and outflows of matter, heat the surrounding hydrogen gas (H2, or molecular hydrogen), causing it to emit light. pic.twitter.com/zHLgqjNYDM

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 15, 2022