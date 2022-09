El Sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides (ATLAS), con sede en Hawái, ofreció la primera imagen del impacto de la nave de la misión DART de la NASA contra el asteroide Dimorphos, que se llevó a cabo la tarde del lunes.

En una secuencia de imágenes distribuida en su cuenta de Twitter, ATLAS muestra que el sistema Didymos -en el que Dimorphos gira en torno al objeto principal Didymos- se ilumina considerablemente en el momento del impacto. Justo después, una enorme capa de material expulsado sale disparado como resultado.

ATLAS es un sistema de alerta temprana de impacto de asteroides desarrollado por la Universidad de Hawái y financiado por la NASA. Consta de cuatro telescopios (Hawaii x2, Chile, Sudáfrica), que exploran automáticamente todo el cielo varias veces cada noche en busca de objetos en movimiento.

La misión DART de la NASA, primera demostración de tecnología de defensa planetaria, impactó con éxito este martes en el asteroide Dimorphos al que fue enviada hace 10 meses con el objetivo de alterar su trayectoria.

Según lo previsto, el control de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en Laurel, Maryland, anunció el impacto exitoso a las 0.14 UTC de este 27 de septiembre. La nave envió imágenes de su aproximación al objetivo hasta justo antes del impacto, cuando se perdió la señal.

DART, que fue diseñada especialmente para impactar con un asteroide y desviar su trayectoria, despegó el pasado 24 de noviembre desde California, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, compañía de Elon Musk. En casi un año, recorrió aproximadamente 11 millones de kilómetros para finalmente cumplir su cometido.

Además, la misión DART incluyó al pequeño satélite LICIACube, que se desprendió de ella días antes del impacto para tomar distancia y poder captar las imágenes del suceso. Con solo 30 segundos de desfase temporal el choque fue transmitido en vivo por la NASA.

Así mismo, otros observatorios terrestres se encontraban apuntando hacia DART para recopilar datos que serán procesados por los astrónomos. Así determinarán si finalmente la humanidad está preparada para evitar el impacto de un asteroide en escenarios futuros.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022