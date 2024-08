Veterinarios en Corea del Sur -un país clave en la fabricación de semiconductores para IA- están probando el software Caliber X para diagnosticar mascotas, el cual tendría una tasa de detección de enfermedades de hasta 86%.

La empresa creadora lo considera “el inicio de la salud por IA”, ya también disponible en Estados Unidos y Australia, además de Malasia, Tailandia y Vietnam según constata Korea Times.

Esta tecnología, estrenada en 2022, debe su nombre a los Rayos X que usa para detectar anomalías en segundos, revelando por ejemplo al diagnosticar al goldendoodle Mozzi, de cinco años, que pequeño tenía 22% de dislocación de rodilla luego de que sus dueños lo vieran caminando extraño.

No era una emergencia, pero su condición requería un manejo cuidadoso para evitar la cirugía. “Yo no hubiera entendido los resultados si no miro los números”, comentó Mo Jae-hyun, dueño de Mozzi. “Claro que confío en mi veterinario, pero mirando los resultados yo mismo, parece más creíble”.

Según el creador del software, la empresa surcoreana SK Telecom, X Caliber tiene una tasa de detección de enfermedades de hasta 86%.

Muchos veterinarios consideran que la IA transformó su capacidad de diagnosticar. “Perros con enfermedades cardíacas, por ejemplo, tienden a tener corazones aumentados. Usamos un método llamado VHS (tamaño cardíaco vertebral) que antes requería una medición manual, comentó a AFP Oh I-se, director ejecutivo de Sky Animal Medical Group.

Pero ahora con la IA se puede obtener el resultado en 15 segundos, así que es “mucho más conveniente”, expresó Oh.

Kristanya Oen, dueña de un hospital veterinario en Indonesia, dice que X Caliber le ayuda a superar la carencia de personal capacitado: “Hay una escasez de radiólogos en los hospitales veterinarios de Indonesia y no es fácil recibir formación radiológica en Indonesia, así que necesitamos X Caliber para ayudar con nuestros diagnósticos”.

Corea del Sur, un país de mascotas

En Corea del Sur, donde cada vez más gente tiene mascotas en lugar de hijos, no resulta sorprendente que el uso de la IA en salud comience con animales.

La tenencia de mascotas se duplicó en la última década en este país, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Por ello, la industria del cuidado de mascotas alcanzó 6.000 millones de dólares en 2022, un aumento de cuatro veces en cinco años.

El gobierno pretende duplicar su valor para 2027 y ofrece créditos e incentivos tributarios para apoyar los negocios de alimentos de animales y servicios veterinarios.

Las empresas surcoreanas trabajan en nuevas formas de integrar la IA al cuidado de las mascotas, incluyendo “inodoros inteligentes” para la detección temprana de enfermedades urinarias o “correas inteligentes” que monitorean las pulsaciones y la temperatura corporal.

“Aparatos que pueden monitorear enfermedades moderadas o severas en la vida diaria de las mascotas van a crecer”, comentó Kim Soo-kyung, del Instituto de Investigación Económica de KPMG Corea.