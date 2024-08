¿Cómo identificar si tu mascota está estresada o tiene alguna otra patología? Una especialista señala que al notar comportamientos anormales como agresividad sin motivo, destrozos en casa, y hacer sus necesidades afuera del lugar habitual, es estrés en perros. Factores como no sacarlo a pasear o conflictos en el hogar pueden desencadenar este estado. En cambio en gatos, el estrés se evidencia mucho más fácil, como en el cambio en su acicalamiento y esconderse de las personas.

Si notas que tu mascota se está comportando extraño, se esconde o se vuelve más agresivo, ¿cómo identificar si es estrés u alguna otra patología?.

Cuando eres dueño de una mascota por un prolongado periodo de tiempo, vas notando ciertos rasgos y actos en el animal que son fuera de lo común.

De acuerdo al comportamiento anormal en perros, Ana Paola Vera, especialista en geriatría veterinaria, indicó para RPP, que cuando se encuentran estresados van presentando cambios de comportamiento.

Un ejemplo de ello es que se vuelven más agresivos sin aparente razón, destrozan objetos de la casa e, incluso, comienzan a orinar y defecar afuera del lugar que les corresponde.

Sin embargo, antes que todo, lo primero que se debe realizar al notar que la mascota está con una conducta extraña, es llevarla a un especialista para confirmar el estrés, pues es posible que se confunda con alguna enfermedad funcional, como un dolor crónico.

Factores causantes de estrés en perros

Una vez confirmado el diagnóstico y posteriormente, si los actos son repetitivos en el animal, será más sencillo identificar y tratar el estrés. Es por ello es que también existen factores que lo provocan.

1. Factor: No sacarlo a pasear

Cabe señalar que un factor causante de estrés es no sacar al perro de casa durante el día.

La recomendación por parte de la especialista es sacarlo por lo menos 3 veces a la semana entre unos 20 y 30 minutos. Esta práctica sirve para que el animal conozca e interactúe con otras mascotas, lo cual es un liberador de estrés.

“Recordemos que científicamente los perros tienen la mentalidad y el comportamiento de un niño de 2, 3 o 4 años, entonces para el crecimiento adecuado los perritos deben sociabilizar con otros perros. Es por eso que muchos paseadores llevan cursos de adiestramiento y psicología y los llevan en manada con otros perros, porque esto es parte del crecimiento y de tener a los perros equilibrados”, explicó Ana Paola.

2. Factor: armonía

Otro factor causante de estrés en esta mascota es la armonía en el hogar. Las malas vibras de conflictos en la familia pueden ser absorbidas por el perro, incluso el estrés del mismo dueño puede ser percibido por el animal.

Factores causantes de estrés en gatos

1. Factor: cambios de conducta al acicalarse

En el caso de los gatos, es mucho más visible el estrés, por lo que es más fácil detectarlo.

Según la experta, existe un cambio de conducta relacionado con el acicalamiento.

“Recuerda que el gato se acicala por naturaleza, como se dice comúnmente se baña solo. Un gato estresado no se acicala, entonces ya sabemos que está estresado por algo, el gato que no se acicala no está sano”, explicó.

2. Factor: Ocultarse

Otra clara señal es que se ocultan de la gente. “Ante situaciones fuertes, estresantes o con ruidos fuertes, el gatito se esconde. Es más, se esconde durante uno o dos días seguidos dentro de la casa y no salen hasta que pase esa situación de estrés”, indicó.