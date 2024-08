Este lunes, el multimillonario Elon Musk, publicó un breve video donde muestra por primera vez el interior de “Cortex”, la nueva supercomputadora de Tesla que funcionará a punta de inteligencia artificial (IA).

Musk lleva años planeando incursionar en esta área y ahora finalmente se materializó. El magnate dijo que se trata de un “supercúmulo gigante” de entrenamiento de IA.

Las instalaciones están en Austin, Texas, en Estados Unidos, y la supercomputadora se utilizará para “resolver problemas de IA del mundo real”, según escribió Musk en su perfil de X (Twitter).

Cortex es un proyecto en desarrollo que inicialmente se ha estado usando para mejorar la autonomía de los autos eléctricos de Tesla, que ahora ocupan IA en reconocimiento de caminos, por ejemplo, seguridad y otros sistemas.

El video muestra una gran sala donde se encuentran los servidores de Cortex, que pueden realizar cálculos complejos y procesar grandes volúmenes de datos de manera muy rápida.

De acuerdo con Interesting Engineering, los servidores contienen tarjetas GPU Nvidia H100, que se considera el chip más avanzado desarrollado a la fecha. Además, fue hecho especialmente para ser usado en centros de datos donde se manejan enormes cantidades de información.

A largo plazo, Musk espera que esta IA no solo mejore los autos eléctricos, también planea aplicarla a otras de sus tecnologías y convertir a Tesla en un líder del aprendizaje automático.

Video of the inside of Cortex today, the giant new AI training supercluster being built at Tesla HQ in Austin to solve real-world AI pic.twitter.com/DwJVUWUrb5

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2024