Por lo general, quienes cumplen una nueva vuelta al sol, pretenden una jornada especial, no sufrir bullying en su cumpleaños, como el caso del niño español que hizo noticia por ser víctima de eso y por la reacción que el caso generó en la web.

Estaba devastado cuando llegó a su casa y le contó a su hermano mayor, entre llanto, lo que le había ocurrido. Sin pensarlo, el receptor hizo una denuncia en redes sociales, sin imaginar los alcances de esta.

Algunos de los involucrados, incluyendo el colegio donde estudia la víctima de acoso, salieron al paso de la publicación. A su modo, negaron ser responsables de la situación.

Debieron hacerlo, ya que el contenido se viralizó de tal forma que cantantes, conductores y estrellas del fútbol español dieron su apoyo al niño que fue insultado por un grupo de pares quienes, sin piedad, modificaron la letra del “Cumpleaños feliz”, cambiándola por hirientes palabras.

La indignación, el dolor, pero también el consuelo para un niño, permitió dar a conocer su historia, la cual fue difundida por medios como El Mundo y El País, de España.

“Esta vida es una mierda”: vapuleante letra de “Cumpleaños feliz”

En el municipio de Mallorca, Lloseta, a finales de agosto, un niño español se levantó entusiasmado. Fue rumbo a un campamento de verano que su colegio organizó junto a una empresa subcontratada para darle paso a la actividad.

En una fecha especial, en la que se supone debía celebrar, experimentó todo lo contrario: sufrió bullying en su cumpleaños número 11.

Izán llevaba una torta para repartirla entre sus compañeros cuando estos terminaran de cantarle el “Cumpleaños feliz”. Ni se imaginó que estos modificarían cruelmente la letra (Mierda gordo, pa’ ti).

Su hermano, dio a conocer el incidente, publicando un video en las redes sociales.

“Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más”, aseguró el joven que se mostró indignado por el suceso.

Resulta que cuando cantaron la popular canción de festejo, algunos de los niños modificaron la letra usando palabras como “Gordo” y “Foca”. Atrás quedó la inocencia de una actividad que debió celebrar la vida, pero en cambio se convirtió en un martirio para un niño.

Según relató su hermano, Izán salió al patio del lugar a llorar, pero a sus pares acosadores no les basto, por lo que siguieron insultándolo en su máximo momento de vulnerabilidad.

“Lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos, peleas, escupitajos y más”, dijo el hermano del niño, acusando a los profesores de “hacer la vista gorda”.

La respuesta del colegio de Izan, tras bullying el en su cumpleaños

“La mayoría de suicidios empiezan por tonterías como estas”, acusó el hermano mayor del niño que se convirtió en un blanco más de acoso escolar. Esta vez, el incidente tomó mayor fuerza ya que el infante recibió bullying en su cumpleaños.

Tras la viralización de la denuncia en la web, el colegio donde estudia la víctima se desmarcó y hasta analiza el emprender acciones contra la familia del niño.

Miquel Bujosa, director del CEIP (centro de estudios) aseguró que es “impensable” que en este lugar se permitan dichas conductas, agregando que la institución estaba cerrada y que todo ocurrió durante el campamento de verano que se llevó a cabo en instalaciones mallorquinas subcontratadas.

Las acciones legales las llevarían a cabo, porque se sienten difamados debido a que el hermano del joven dijo que los profesores se hacían “de la vista gorda”.

Poco después de eso, el joven modificó el texto de su denuncia, eliminando la palabra profesores y sustituyéndola por monitores. Aclaró además que sucedió en la actividad de verano y no en situación lectiva. “Esto no viene de ayer, son meses y meses”, reiteró.

Aún así, lo ocurrido a Izan, tuvo de tal repercusión que buena parte de España se mostró conmovida por la forma en la que fue tratado el infante. Las palabras de aliento llegaron hasta de figuras emblemáticas para los niños.

Del bullying en su cumpleaños a un saludo de una super estrella del fútbol

Antoine Griezmann es un delantero de marca mayor, actual jugador del Atlético de Madrid. En el pasado formó parte del F.C. Barcelona y es seleccionado de Francia, su país de origen.

Tanto esta super estrella del balón pie, como otras figuras reconocidas desde España, endosaron mensajes de apoyo a Izan, quien pasó de recibir bullying en su cumpleaños, a ser reconfortado por las redes sociales.

“Te deseo un feliz cumple, que lo disfrutes con tus amigos y tu familia. Disfruta, que la vida es bonita”, publicó, en palabras del delantero, el sitio local 20minutos.es.

El delantero francés lo invitó también a ver un partido del Atlético de Madrid, “cuando quieras”, y lo instó, en medio del mensaje, a disfrutar la vida. Esto es significativo, debido a la preocupación del hermano del niño por los efectos que el acoso pueda generar en este.

El mensaje de nuestro gran @AntoGriezmann a un niño que sufrió bullying por parte de sus compañeros el día de su cumpleaños.

Una pena que pasen estas cosas a día de hoy. Animo y esperemos verte disfrutar de Griezmann en el metropolitano.#StopBullying pic.twitter.com/ILkPHiVzY9 — GxlDeGriezmann (@GxlDeAGriezmann) September 1, 2022

De las redes sociales, el caso pasó al mundo político. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que los hechos son de una “gravedad manifiesta” y deben ser investigados, según publicó el medio Menorca.

La Guardia Civil investiga el caso, en tanto, las autoridades del colegio de Izan deciden si toman acciones contra la familia del niño por presunta difamación. Lo que está claro, es que el hecho causó indignación y puso, de nuevo, en discusión la necesidad de activar los protocolos contra el bullying o acoso escolar.

La respuesta de Izan al ser reconfortado por las redes sociales

El caso de Izan no sólo convocó a España. Desde México, algunas personas se sumaron a la cadena enorme de videos que le mandaron sus mejores deseos.

Niños, jóvenes y adultos lo exhortaron a celebrar la vida, dejando de lado las palabras hirientes y a tomar las frases de apoyo del resto del mundo.

Por su parte, Izan agradeció a los conocidos y no tan conocidos rostros que se tomaron un momento para reconfortarlo.

“Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitación por mi cumpleaños y por todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó”, publicó el sitio es.decirdiario.