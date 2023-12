El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile presenta la obra ‘Hay grietas por donde se escapa el miedo’, dirigida por Octavio Navarrete y con guía en diseño escénico de Ana Campusano. Es protagonizada por actores/actrices y diseñadores teatrales, estudiantes de cuarto año del DETUCH.

La temporada se realizará entre el 6 de diciembre y el 16 de diciembre. Las funciones serán de miércoles a sábado, a las 19:30 hrs en la Sala Agustín Siré, ubicada en Morandé 750.

Esta obra corresponde a una creación colectiva que aborda de manera poética los miedos profundos que atraviesan a toda una generación de jóvenes. La pieza teatral está basada en los conceptos fundamentales de memoria, recuerdos, posmemoria y trauma, “explorando las grietas invisibles por donde surgen los miedos que siguen acechando, las fisuras por donde los miedos encuentran una vía de escape y aquellas huellas escindidas de una dictadura que sigue presente”, adelantan desde su producción.

“A pesar de que ellos como generación no vivieron ese evento traumático, tenían una postura distinta, quizá no tradicional, ni arraigada directamente a las problemáticas como: detenidos desaparecidos, exilio, torturas, pero sí a huellas escondidas dentro de nuestra sociedad que ellos resentían mucho a propósito de la ansiedad, la autoexplotación, el miedo, heredados a través de la crianza y los sistemas de comunicación chilenos. De ahí, aparece sobre todo la palabra miedo ligada a la memoria, los recuerdos y el trauma, pero no desde algo palpable, sino más bien de algo que va quedando, una posmemoria de quienes padecen huellas directas de una dictadura que pasó hace 50 años solamente”, destaca el director.

Investigación y experiencia inmersiva

La temática de este montaje surgió en el marco de una investigación hecha por el equipo, en torno a la conmemoración de los 50 de años del golpe de Estado y la Escena de Avanzada de artistas visuales y performance quienes trabajaron durante la dictadura, realizando performatividades de resistencia y memoria. Algunos de los referentes fueron: Juan Downey, Diamela Eltit, Cecilia Vicuña, el Colectivo Acciones de Arte (CADA), Raúl Zurita, Yeguas del Apocalipsis, Luz Donoso, Elias Adasme, Lotty Rosenfeld y otras performances de rito como por ejemplo, Yuyachkani.

La obra propone una experiencia inmersiva y de tránsito, donde el espacio se va modificando durante la obra, fragmentando de esta manera tanto los lugares, como los relatos: “Así es como creemos que funciona la memoria, aquello que creemos recordar y se nos escapa. En ese sentido el espacio propone ser una experiencia física, incluyendo salidas de la sala que habitan dimensiones distintas”, recalca el director.

El elenco está conformado por Iván Hernández, Fabián Belmar, Tomás Castro, Matías Saavedra Maureira, Isidora Toro Arratia, Javiera Jiliberto, Paula Monares Flórez, Fernanda Rafaella, Lorenzo Victoriano, María José Alarcón García, Fernanda Pérez Kröger, Monserrat Ailín, María José Adell, Andi Vanarro, Sofía Magdalena, Miya Li, Antonia Salazar Acevedo, Vicente Castro, Simón Cuadros Infante. La asistencia de dirección es de Linus Sánchez; y el diseño integral fue realizado por Moisés Briceño Elíaz, Cerezo Hernández, Magdalena Vásquez Segura, Gonzalo Huerta Álvarez, Tamara Sovier, Rocío Pérez Caamaño, China Bruna Zelaya, Sofía Farías Rodríguez, Mariajosé Venegas.

Coordenadas

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketplus.cl y sus valores son de $6.600 pesos general, $4.400 pesos estudiantes y tercera edad.

Funciones 6, 7, 9, 13, 14, 15 y 16 de diciembre.

19:30h – Sala Agustín Siré.