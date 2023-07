Alrededor de 200 mil fotografías contiene hoy la plataforma Fototeatro, un registro de 1670 obras publicadas -760 con la cámara de Frugone- de 940 compañías creadoras de un arte vivo y efímero como es el teatro.

La exposición 16 años Fototeatro trae una selección de 22 fotografías. El lanzamiento será este martes 18 de julio, con entrada liberada, y se mantendrá abierta hasta el 30 de septiembre en Centro Artes Zoco, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Fototeatro

El portal fototeatro.cl se autodefine como un medio de difusión y repositorio de fotogramas. “Una sucesión de imágenes que dan cuenta de la visualidad de la obra de comienzo a fin”, tomada durante pasadas generales o ensayos sin detenciones ni público que “captura la naturalidad, esencia y emoción del actor o actriz”.

Para esta plataforma “una fotografía o imagen de la obra aporta contenidos visuales que dan cuenta de su estética, poética y espacialidad”, junto con estimular al público para asistir a una función.

“Para fotografiar una obra, tengo que respirar en conjunto con lo que pasa en el escenario”, dice Elio Frugone, ingeniero civil en informática y fotógrafo autodidacta, fundador y director de fototeatro.cl.

Al natural

¿Qué quieres mostrar y/o reflejar en esta exposición?

“Para esta muestra seleccioné 22 fotografías en una línea más realista, todas imágenes a color en un formato de 80×60 centímetros, y personajes con maquillaje y vestuario cotidianos, como si vivieran un día normal”.

¿Cómo ha ido cambiando tu trabajo en estos 16 años?

“Soy un fotógrafo autodidacta y creo que he aprendido mucho a partir de lo que me enseñó Luis Maceira, ex fotógrafo de los diarios La Época y Metropolitano. A él le preguntaba de todo, cómo tomar fotos con poca luminosidad, entre otras tantas cosas… Además, ya habíamos entrado en la época digital y tuve la oportunidad de comprar una cámara semi profesional con la que se aprende más rápido. Se ve la foto y si uno se equivoca la saca de nuevo. Es aprender haciendo”.

En milésimas de segundo debes tomar la foto que quieres…

“Sí. Es tan rápido como pestañar. Para esto también me sirvió haber sido actor semi profesional durante dos años en obras que se exhibieron en las salas Sidarte, Aldea del Encuentro, Camilo Henríquez y Diego Rivera de Puerto Montt. Esa experiencia me entregó un conocimiento de la mecánica actoral que utilicé para adelantarme y capturar la imagen que quería.

“En realidad, al comparar mis primeros años como fotógrafo con lo que hago hoy, con equipos de mayor tecnología, noto aprendizaje y crecimiento. También me he abierto a posibilidades que antes no aceptaba en una foto, como valorar lo borroso que antes desechaba”.

¿Es también cosa de oficio?

“Sí, esa es la palabra. Mis fotogramas abarcan la obra completa, de principio a fin. Para fotografiar una obra tengo que estar muy atento a lo que veo, respirar en conjunto con lo que pasa en el escenario y capturar lo que quiero. Fácilmente puedo llegar a sacar mil fotos por obra.

“Luego viene la selección: de las mil dejo 200-250 que, para mí, son buenas. Esas las guardo en la nube y en discos duros, y unas 20 se publican”.

Quedan como un registro personal…

“Sí y no. En agosto de este año, en el mes mundial de la fotografía, haremos una tercera donación a la Biblioteca Nacional para que el material de Fototeatro.cl sea parte del patrimonio cultural de Chile: siempre hemos pensado que si uno muere el contenido de esos discos duros no se debe perder”.

Obras y directores en exposición

2009. “Diario de un loco”, Edmundo Villarroel / “Yo, Feuerbach”, Alexander Stillmark / “El coordinador”, Alejandro Goic

2010. “El inspector”, Raúl Osorio

2011. “Contracciones”, Constanza Brieba / “Rey Lear”, Pete Brooks / “Sangre como la mía”, Jimmy Daccarett

2012. “El taller”, Marcelo Leonart

2013. “Coronación”, Alejandro Castillo / “Trovarsi”, Aliocha de la Sotta

2014. “Las criadas”, Rodrigo Soto / “Locos de amor”, Andrea García-Huidobro / “Muelle Oeste”, Cristián Keim / “Perdiendo la batalla del Ebr(i)o”, Claudio Santana

2015. “Ese algo que nunca compartí contigo”, Bastián Bodenhöfer

2017. “Frieda K Autorretrato con vestido de terciopelo, Nelson Marchant

“Pulmones”, Álvaro Viguera

2018. “Concerto Bestiale in Fa La La”, Magdalena Amenábar / “Delirio”, Heidrun Breier / “Lobo”, Andrea García-Huidobro, Patricio Yovane

2019. “Muerte accidental de un anarquista”, Francisco Krebs

2023. “Como si pasara un tren”, Bárbara Ruiz-Tagle