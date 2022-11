El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile presenta “Los que van quedando en el camino”.. La obra de Isidora Aguirre es dirigida por Jesús Urqueta y protagonizada por actrices, actores y diseñadoras y diseñadores teatrales estudiantes de último año del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.

La temporada se realizará entre el 24 de noviembre y 3 de diciembre. Las funciones serán de jueves a sábado, a las 19:30 hrs en la Sala Agustín Siré, ubicada en Morandé 750.

Origen de la obra

El título de esta obra, estrenada en 1969, proviene de la frase del Che Guevara: “…de los que no entendieron bien, de los que murieron sin ver la aurora, de sacrificios ciegos y no retribuidos, de los que van quedando en el camino, también se hizo la revolución”. El montaje relata los sucesos ocurridos en abril de 1934 en la localidad de Ránquil, cuando campesinas y campesinos —inquilinos— protestaban en defensa de las tierras que les habían sido entregadas por el gobierno en 1928 y que fueron violentamente reprimidos por la fuerza pública. Para realizar este texto, Isidora Aguirre convivió con los habitantes de la localidad y recopiló testimonios de los sobrevivientes de dicha masacre.

Esta puesta en escena surge como un homenaje a la dramaturga nacional -quien fue profesora durante varios años del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile en pregrado y postgrado- como una excusa para recordar este conflicto que sigue repitiéndose en la historia y en la sociedad contemporánea.

“El concepto que estamos tratando es la memoria. Creo que hay una importancia súper grande en rememorar; y entender la memoria no como el pasado, sino como el presente, con perspectivas hacia el futuro”, destaca el director Jesús Urqueta, quien además añade “yo nunca me había enfrentado a esta obra. La leí hace muchos años cuando estudiaba Teatro y vi la versión de Guillermo Calderón en 2010, solamente. Creo que para mí era súper importante enfrentarme a un material que no había dirigido antes, y que fuera difícil. Yo encuentro que esta es una puesta en escena muy compleja: tiene 40 personajes y hay 19 personas en el elenco. Encontré que era un desafío importante tanto para la dirección, como para el elenco y el diseño también. Es súper ambiciosa la obra, pero siento que estamos a la altura del desafío”.

Ficha Artística

El elenco está conformado por Camila “ODZ” Ortiz de Zárate Gálvez, Camila Oliva Olivos, Camilo Arancibia Carrasco, Cata Rosada, Catarina Vázquez Latorre, Cristóbal Gallardo Aranda, Gabriel Muñoz Breier, Ignacio Cares Muñoz, Javiera Sayen Taucan, José Miguel González Browne (Jomi), Karla Torres Laude, Mária Elgueta Rojas, Mariano Fernández Sanhueza, Noelia Coñuenao Huina, Pablo Silva Vega, Sol Barrera G., Tamara “TamVra” Herrera Morales, Valentina “Valu” Orellana Villarroel y Vicente Pascal.

La asistencia de dirección es de Francica Ortiz Matus. En el ámbito del diseño escénico, este fue guiado por las profesoras Catalina Devia Garrido, Alejandra Alfageme y Verónica Navarro: la iluminación fue realizada por Fernanda Mancilla Hidalgo y Vicente Sanhueza; el mapping por Javo Verdugo San Martín; el vestuario por Thania Rodríguez Yáñez, Monserrat Cavieres Palacios, Omar Parraguez Castillo; y la escenografía por Catalina Almendra Molina Fernández, Isidora Rayen González Díaz, Javo Verdugo San Martín y Zoe Hihler.