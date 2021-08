El proyecto Archivo de Teatro Callejero 1980-1990 (ATECA) estará recibiendo, hasta el 20 de noviembre, testimonios, registros fotográficos, audiovisuales y otros materiales del periodo.

ATECA busca crear, de forma colaborativa, un archivo web de esta disciplina en Chile durante la década de los 80. En especial de la región Metropolitana, Valparaíso (Compañía El Cité de Valparaíso) y Biobío (Teatro Urbano Experimental de Concepción).

“El teatro de calle nos remonta al origen de la disciplina, a los aspectos rituales y litúrgicos de las artes escénicas por lo que investigar los planteamientos, poéticas y estéticas de cada grupo y cada creador nos proporciona una valiosa mirada que nos conecta con lo esencial del arte escénico callejero y su valor como acto democratizador”, dice Horacio Videla Montero.

“Por minutos el espacio público era devuelto a la ciudadanía, minutos donde se permitía protestar y soñar en futuros posibles. Por otro lado, la estética que se jugaba en la calle marcó profundamente producciones teatrales dentro de escenarios como fuera de ellos”, explica Nora Fuentealba Rivas.

“Pese a ser un patrimonio teatral importante, no se cuentan con estudios sistematizados respecto a este fenómeno. Creemos que esto ha sucedido principalmente por dos fenómenos, uno por el carácter efímero propio del teatro y otro, porque al ser un teatro que ocurre en espacios no institucionalizados y en horarios sorpresivos, no se cuenta con registros suficientes que permitan comprender la complejidad de su valor. De allí la necesidad de construir un archivo de esta índole”, agrega Fuentealba.

Sitio web

El sitio web reunirá documentos de los ochentas en formato de archivo digital. Para ello, abre una convocatoria para ampliar la cantidad de documentos hasta ahora recopilados. Se recibirán fotografías, programas de manos, afiches, artículos de prensa, testimonios y otros materiales que den cuenta de esta práctica teatral chilena.

Con cierre programado para el 20 de noviembre de 2021, los materiales reunidos serán integrados al archivo web que será lanzado durante 2022.

El proyecto es liderado por la investigadora y actriz Nora Fuentealba Rivas, el director y académico Horacio Videla Montero, y la licenciada en Historia del Arte Vania Montgomery.

Coordenadas

Quienes hayan realizado teatro callejero en los ochenta o posean algún registro audiovisual, fotografías o documentos de la época, pueden escribir a archivo.ateca@gmail.com o a las redes sociales @proyecto_ateca (Instagram) y @proyectoateca (Facebook). De esta forma, podrán ser contactados por el equipo de investigación.