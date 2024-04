Myriam Hernández recibió Premio a la Figura Fundamental de la Música Chilena: "Me quebré mucho"

La decisión del Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) fue unánime, y se debe al “vasto alcance que con su obra ha influido tanto en Chile como en el extranjero".

La reconocida cantante cantante Myriam Hernández fue reconocida con el máximo galardón que entrega la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), el Premio a la Figura Fundamental de la Música Chilena.

En salón San Cristóbal del Hotel Sheraton, donde se llevó a cabo la instancia, Myriam Hernández comentó que “cuando entré hoy y vi las fotografías de mis primeros discos, me quebré mucho”.

“De repente siento que no me merezco esto, pero me encanta recibirlo y que sea en vida. Me siento profeta en mi tierra”, agregó.

De esta forma, la cantante celebra 35 años ininterrumpidos de carrera musical, que hoy la tienen de gira intercontinental por varias ciudades del mundo con su tour Invencible.

En las próximas semanas, la artista chilena dará conciertos en Quito, Santo Domingo, Barcelona, Madrid, Milán y París. De hecho, será su debut en la capital de Francia.

Y por supuesto que están los dos Movistar Arena con los que se encontrará con sus fanáticos chilenos el próximo 24 de agosto y el 20 y 21 de septiembre, para luego seguir con su gira por Estados Unidos, Colombia y Panamá.

