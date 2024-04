En una ceremonia encabezada por artistas como Quique Neira, Nicole, Shirel y Valentín Trujillo (nieto), la cantante Myriam Hernández recibió el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena, el máximo reconocimiento que entrega la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Al respecto, la artista expresó que “estoy tan emocionada, siento que no merezco tanto, pero me encanta recibir este cariño y que sea en vida. Chile no tiene deudas conmigo. Yo me siento, y lo digo con mucho respeto, profeta en mi tierra”.

El galardón fue anunciado en diciembre pasado, momento a partir del cual la organización comenzó a diseñar el hito que tuvo lugar anoche, con una serie de homenajes que conmovieron tanto a la baladista como a los cerca de 200 invitados que se dieron cita en el hotel Sheraton de Santiago.

Al entregar el premio, Rodrigo Osorio, presidente de SCD y vocalista de Sinergia, destacó que “de todas las cualidades y logros que tiene Myriam, quizá el más importante es haber llegado al corazón de la gente, haber entrado en sus casas y hacerse parte de sus vidas”.

Acorde a los homenajes que se le rindieron a Hernández en la instancia, destacó que “no son el recuerdo de un pasado legendario, sino que se enmarcan en una trayectoria con plena vigencia, el testimonio de un presente igualmente glorioso, que tenemos la suerte de poder disfrutar y reconocer”.

Homenajes a Myriam Hernández

El emblema del reggae local, Quique Neira, fue el encargado de abrir los fuegos, con una llamativa versión de “Se me fue” bajo su sello. Acorde a ello, el vocalista de afirmó que “es una canción que tiene un remate, que tiene que ver con la emotividad, más que con la potencia de volumen u otra cosa”.

En el cierre del evento, la cantante Nicole, acompañada de su par Shirel y del pianista Valentín Trujillo (nieto), deslumbraron a la audiencia con un mix que incluyó versiones de El hombre que yo amo, Ay, amor y La fuerza del amor. En ambas ocasiones, Myriam Hernández dejó su asiento en primera fila, para abrazar a los artistas y celebrar las versiones.

De la mano de una versión de Huele a peligro timbrada por Mon Laferte, que a partir del 23 de abril está disponible en YouTube y próximamente llegará a plataformas de streaming como Spotify. La pieza, junto con un microdocumental sobre Hernández, que también quedará disponible para el público, forman parte de la apuesta de SCD por generar productos que hagan perdurable el reconocimiento y lo proyecten en el tiempo.

Myriam Hernández reveló que “es uno de los premios más significativos que me han dado, porque tiene que ver con tanto. Tiene que ver con valorar tu carrera, tu trayectoria, con el respeto, y que además te lo den tus propios colegas. Eso me llena de emoción y de orgullo (…). corona todo lo bueno que me ha pasado en el último tiempo, me da más fuerza para seguir, tratando de continuar con una carrera vigente, que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio”.

La ceremonia en que se reconoció a Myriam Hernández como Figura Fundamental de la Música Chilena contó con la asistencia de diversas personalidades del mundo de la música, las artes, la televisión y los espectáculos, entre ellas la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y músicos como Francisca Valenzuela, Gepe, Horacio Saavedra, Ginette Acevedo, Américo y los integrantes del trío Lucybell, entre otros.