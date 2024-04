Toto regresa a Chile después de 17 años con concierto masivo: Revisa precios, fechas y recinto

La legendaria banda estadounidense Toto regresará a Chile después de 17 años para ofrecer un concierto en Movistar Arena.

La cita será el próximo 20 de noviembre, con una preventa de entradas que comenzará 25 de abril a las 12:00 horas. La venta general arrancará el 29 de abril a la misma hora, con tickets que van desde los $207.000 (Diamante) y los $33.300 (Tribuna) considerando los respectivos cargos por servicio. Todo el proceso estará disponible en el sistema Puntoticket.

Con más de 40 años de carrera, los norteamericanos se presentarán en una de las ciudades con más oyentes a nivel mundial en plataformas digitales: Santiago de Chile.

Solo en el último mes, en Santiago, la música de los californianos ha sumado más de 65 millones de reproducciones gracias a sus más de 680.000 oyentes en Spotify, “siendo la fanaticada más grande de toda Latinoamérica y la número 11 a nivel mundial”, señalan desde Lotus, productora a cargo del show.

Éxitos de la talla de “Hydra”, “Dave’s Gone Skiing”, “Better World”, “Hold The Line (With A Little Help From My Friends)”, “Till the End” o “Falling in Between”, entre otras, son algunas de las canciones que los mantienen con casi 25 millones de oyentes en todo el mundo.

“De estas, el clásico ‘Africa’ acumula por sí sola más de mil millones de reproducciones solo en Spotify”, agregan.

El colectivo encabezado por los icónicos Steve Lukather y Joseph Williams, también contará con la presencia de Greg Philinganes (teclados y voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (cuernos, percusión, voz) y Steve Maggiora (teclados, voz).