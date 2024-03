Los herederos de Sinéad O’Connor emplazaron a Donald Trump por el uso no autorizado del patrimonio musical de la cantante en los actos de su campaña presidencial.

“(O’Connor) se habría sentido disgustada, herida e insultada”, se lee en la declaración conjunta firmada por la familia de la irlandesa y el sello discográfico Chrysalis, donde exigen a Trump que deje de reproducir su música en actos de campaña.

“A lo largo de su vida, es bien sabido que Sinéad O’Connor vivió según un código moral feroz, definido por la honestidad, la bondad, la justicia y la decencia hacia sus semejantes”, apunta la carta que publica el portal de The Guardian.

“Nos enteramos con indignación que Donald Trump ha estado utilizando su interpretación icónica de ‘Nothing Compares 2 U’ en sus mítines político… No es exagerado decir que Sinéad se habría sentido disgustada, herida e insultada si su trabajo fuera tergiversado de esta manera por alguien a quien ella misma se refirió como un ‘demonio bíblico’”, agrega la misiva.

“Como guardianes de su legado, exigimos que Donald Trump y sus asociados desistan de utilizar su música de inmediato”, se lee al final del mensaje.

Sinéad O’Connor falleció por causas naturales a los 56 años en julio pasado. La policía encontró su cuerpo en su residencia en Londres.

Otros artistas que han pedido a Trump no usar su música en mítines políticos han sido Johnny Marr (“Why Please Please Let Me Get What I Want”), Duncan Jones (hijo de David Bowie), Rihanna, Queen y Adele, entre otros.

Recientemente, O’Connor fue nominada para ser parte de la generación 2024 del Salón de la Fama del Rock & Roll. En la lista, comparte candidaturas con Oasis, Ozzy Osbourne, Jane’s Addiction y Mariah Carey.