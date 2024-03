Finalmente ya están disponibles los horarios de lo que será la próxima entrega del Lollapalooza Chile, que se realizará los días 15,16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos.

La primera jornada comenzará a las 12:30 horas y estará marcada por la presentación de Thirty Second to Mars en el escenario Cenco Malls a las 18:45 horas y Limp Bizkit a as 19:45 en el Banco de Chile. Los encargados de cerrar serán Feid, Meduza y Bresh.

Otro de los platos fuertes es la banda Blink-182, la que se tuvo que bajar en 2023 por una lesión del baterista Travis Barker. La icónica banda se presentará a las 21:00 horas en el escenario Costanera Center, el mismo donde se presentará Tronic, Fletcher y The Offspring (18:30 horas).

En el escenario Banco de Chile se podrá ver a Arcade Fire; la cantante nacional, Fran Valenzuela (17:30 horas), Monsieur Periné y Verito Aspirilla.

Por otro lado, en el escenario Lotus se presentarán The Blaze, Movimiento Original, Cami y José Madero. Cerrará Diplo en el Perry’s Stage a las 21:45 horas.

La última jornada estará marcada por la presentación de la ganadora del Grammy, SZA, quien se subirá al Costanera Center a las 21:45 horas. Phoenix, Jere Klein, Denise Rosenthal y Los Mesoneros también estarán en el mismo escenario durante la jornada.

Otro de los grandes artistas internacionales que llegarán para el Lollapalooza Chile es Sam Smith, quien participará en el escenario Banco de Chile a las 20:15 horas.

Los rockeros argentinos de Catupecu Machu no se presentarán por problemas de salud de uno de sus integrantes, por lo que serán reemplazados por Glup!.

Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster y el retiro de pulseras, que será el único modo de ingresar al festival, se podrá hacer desde el 29 de febrero al 14 de marzo en el Lolla Store, en el piso 5 del Costanera Center, entre las 10:30 y 20:00 horas.