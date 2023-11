Beck en Chile: El extraño caso del artista que disfruta cantar sus hits radiales

A 10 años de su última visita a Chile como telonero del show de Blur en la Pista Atlética del Estadio Nacional, Beck retornó al país para ofrecer su primer show en solitario en una jornada que, si bien no agotó sus boletos, sí destaca como uno de los hitos del año en materia musical.

Frente a un circunspecto Teatro Caupolicán que antes tuvo a Zebra como número de apertura, el estadounidense irrumpió en escena para ofrecer un setlist con más de alguna sorpresa. ¿La primera? La aparición de su famosa reversión de “Everybody’s Got to Learn Sometime”, pieza que estaba ausente de la gira y que en modo acústico sirvió para dar la bienvenida a los espectadores.

La reacción del público fue inmediata. Tras el golpe, vinieron cinco hits radiales en fila: “Devils Haircut”, “The New Pollution”, “Mixed Bizness”, “Girl”, “Qué Onda Guero” y “Nicotine & Gravy”. Un tren de sencillos que sólo se detuvo, en parte, con “The Valley of the Pagans”, la reciente colaboración con Gorillaz que en Argentina ejecutó nada menos que junto a Damon Albarn.

Delineado por un esbelto chaquetón de marino y un pantalón ajustado, Beck bailó al ritmo de hits noventeros que, como pocos de sus colegas y como ya es sabido, no tiene ningún reparo en revisitar cada vez que sea necesario. Y esto desde hace más de dos décadas.

“Wow”, “Gamma Ray”, “Soul of a Man”, “Go It Alone” y “Debra” continuaron en el programa antes de un nuevo segmento acústico, ahora con las icónicas “The Golden Age” y “Lost Cause” convertidas en coros multitudinarios.

“Este ha sido uno de los mejores shows de la gira”, comentó risueño el artista, quien como de costumbre se mostró afable a pesar del lamentable gesto de un espontáneo al inicio de la presentación, que lanzó un objeto que Bek David Campbell optó por obviar.

Entre bailes, pasos robóticos y su característico y grave timbre de voz, el cantautor alguna vez comparado con David Bowie ofreció un show que no tuvo complejos en utilizar pistas pregrabadas y canciones que hicieron de Beck una estrella mundial y vanguardista.

“Chemtrails”, “Dreams”, “Up All Night”, “Loser” e “E-Pro” cerraron la presentación antes del primer bis, que incluyó un remate con “One Foot in the Grave” y la popular “Where It’s At”. Hasta ahí estaba programado el recital, pero había algo más.

En un inesperado regreso al escenario, el oriundo de California reapareció tal como en su primera incursión en el Caupolicán: sólo con su guitarra acústica, esta vez para entonar un clásico de Daniel Johnston, “True Love Will Find You in the End”. Un aplauso cerrado para una jornada redonda, que vio a Beck despedirse con una bandera chilena colgada al cuello.