Amy Lee, vocalista de Evanescence, aseguró que el rapero 50 Cent la “odia” luego de haberle ganado la carrera por el premio al Mejor Artista Nuevo en los Grammy de 2004.

El diálogo se forjó en su visita a Daily Beast, en el marco del vigésimo aniversario del álbum debut de Evanescent, “Fallen”, el mismo que se impuso a “Get Rich Or Die Tryin” del cantante ese mismo año.

Aquella vez, al enterarse de la derrota, la reacción del rapero fue subir al escenario mientras Lee daba su discurso de agradecimiento. “50 Cent me odia a muerte”, comentó sobre el hecho.

“Sinceramente, pensábamos que él iba a ganar. Fue una noche muy salvaje. La gente decía: ‘¿Cómo es ganar un Grammy? Y yo digo: ¡Es estresante! Quiero decir: es maravilloso tenerlo ahora, pero fue surrealista”, dijo.

“Recuerdo haber pensado: No, ni siquiera creo que alguien en esta sala sepa quiénes somos”, comentó Amy sobre su sorpresivo triunfo.

A pesar de la irrupción de 50 Cent, casi 20 años después Lee agradeció al rapero no haber ido más allá. “No hizo nada, no agarró el micrófono, no estuvo tan mal. Simplemente hizo acto de presencia”, rememoró.

Consultada sobre un eventual y posterior acercamiento entre ambos, la vocalista señaló: “No, nunca me dijo nadas. Pero le gusta hablar de mí y de cómo le robaron. No quiero empezar una pelea con él”, cerró la vocalista de Evanescence sobre 50 Cent.

Lo anterior quedó reflejado en 2020, cuando 50 Cent se refirió a aquel Grammy durante la conmemoración del aniversario de la estrella del Paseo de la Fama que lleva su nombre.

“Publicaste el álbum debut de hip hop más grande, pero no obtuviste ningún trofeo de Mejor Artista Nuevo… El Mejor Artista Nuevo, se lo dieron esa mierda de Evanescent. ¿Has visto a esos Evanescence? Yo no los he visto desde esa noche”, comentó.