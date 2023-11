¿El rock ha muerto?: The Hives hizo "explotar" al Teatro Caupolicán con la fórmula de siempre

Menos de 75 minutos bastaron para que The Hives pusiera en escena, ante un repleto Teatro Caupolicán, los argumentos que los llevaron a ser descritos por la prestigiosa revista Spin como “la mejor banda en vivo del planeta”.

Anoche, los suecos encabezados por Howlin’ Pelle en la voz y secundados por Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson y The Johan And Only, hicieron gala del show que les ha dado fama en todo el mundo, y que rebalsa con creces el detalle de sus característicos trajes en blanco y negro.

De la mano de hits explosivos como “Main Offender”, “Walk Idiot Walk” y “Hate to Say I Told You So”, los europeos remecieron el recinto de calle San Diego como en contadas ocasiones ocurre, con alaridos, saltos, roce y un mosh que prácticamente no se detuvo en hora y media.

El regreso, a su vez, se enmarcó en la gira internacional que impulsa su nuevo disco, el primero en una década: “The Death of Randy Fitzsimmons” (2023), del cual se escucharon variadas pistas.

“Es ilegal más concierto de Los Hives esta noche… ¿Están listos, cul…?”, fue una de las muestras del versátil uso de Pelle en el idioma español, pero también del absoluto manejo de la comedia y las pausas cuando estas lo ameritaban.

Así y todo, extrovertido y diáfano, alrededor de 15 canciones se sucedieron en el energético show de The Hives en Chile. Una apología al “rock and roll” que tuvo como número de apertura a los nacionales Alectrofobia, y antes el lanzamiento de la reedición del “Libro blanco del Rock” (RIL Editores), todo esto en el marco de aniversario 23 de Rockaxis.

Las nuevas “The Bomb” y “Countdown to Shutdown” y las clásicas “The Bomb” y “Tick Tick Boom” marcaron el cierre de la presentación del quinteto, que en una atmósfera aún espesa de sudor se retiró entre aplausos y muestras de agradecimiento.

El tour sudamericano, que ya pasó por Ciudad de México y Lima, ahora se alista para arribar a Buenos Aires, São Paulo, Quito, Caracas y Bogotá en los próximos días.