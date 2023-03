Accept, la legendaria banda alemana de Heavy Metal, será uno de los shows más esperados del The Metal Fest, evento metalero que se llevará a cabo el 23 de abril en el Movistar Arena. Con un nuevo álbum bajo el brazo llamado Too Mean To Die, los germanos, liderados por el guitarrista Wolf Hoffman, llegarán a Santiago para presentar su nueva placa discográfica así como también para hacer un repaso de sus temas más clásicos.

En una distendida conversación por videollamada con BioBioChile, el miembro fundador de la agrupación explicó cómo fue la experiencia de grabar este nuevo álbum, cuya principal novedad es que por primera vez pasaron a ser tres guitarras en la alineacion tras la incorporación de Philip Shouse.

“Debido a que Phillip es un excelente guitarrista, amamos tenerlo en la banda. Realmente quisimos presentarlo en este álbum y es por eso que tenemos más solos de guitarra en donde él toca una parte y yo toco otra”, indicó.

“En los escenarios tocamos muchos solos juntos. Realmente quisimos presentar a Phillip tanto como pudimos”, sostuvo Hoffman.

Un nuevo álbum bajo el brazo

En este disco Accept recurrió nuevamente al productor Andy Sneap, quien no sólo cuenta con una amplia trayectoria trabajando con importantes bandas sino que desde hace algunos años se sumó como miembro estable en las guitarras de Judas Priest.

Tras ser consultado sobre qué es lo que aporta Andy a Accept, Hoffman respondió con su característico humor: “No tengo idea, ni siquiera sé qué es lo que el tipo hace. Jaja, estoy bromeando”.

“Él es un productor espectacular y te diré por qué. No sólo es un guitarrista fenomenal, ya que entiende la guitarra y entiende los riffs, sino que también entiende lo que Accept significa para los fans porque él creció como un fan de Accept”, mencionó.

“En alguna parte de él aún queda un porción de ese muchacho fan de Accept y puede relacionarse con eso. Lo veo a menudo, cuando estamos juntos y lanzamos ideas de canciones, veo sus ojos vidriosos y lo veo muy emocionado como un niño casi”, sostuvo.

“Eso es importante porque cuando es momento de decidir qué canciones vamos a grabar, lo escucho mucho a él porque muchas veces escribo veinte canciones y toco las veinte y a él le gustan tres de esos temas para Accept. Y necesito eso porque requiero del feedback de alguien como él para decidir en qué canciones debemos concentrarnos”, complementó.

En ese sentido, pese a que destacó el profesionalismo de Sneap como productor, admitió que lo necesitan además “porque el fan que hay dentro de él, y su emoción, es muy importante para nosotros”.

Con un amplio catálogo musical que se extiende por más de 40 años, son muchos los temas que se han convertido en verdaderos himnos de la agrupación. Y si nos remitimos a los últimos 15 años, Teutonic Terror sea probablemente una de las que más resalta. Es por esto que le preguntamos a Hoffman respecto a qué canción de Too Mean To Die cree que podría transformarse en un clásico de Accept en los próximos años.

“Es una excelente pregunta porque en cada álbum hay un par de canciones que sabes que tocarás por un largo tiempo”, indicò con una expresión de reflexión. “Puedo decirte que en este momento tocamos Zombie Apocalypse, To Mean To Die algunas veces, también tocamos Overnight Sensation, la cual creo que es de las favoritas del público de este álbum, además de The Best is Yet to Come y The Undertaker”, añadió.

“Pero de todas esas, diría que la que tiene más chances de seguir siendo tocada en diez años podría ser Overnight Sensation y Zombie Apocalypse. Pero honestamente, es sólo una suposición. A veces es la audiencia la que decide eso”, puntualizó.

-Desde 2010 han lanzado cinco álbums lo que es bastante prolífico para los tiempos actuales. ¿De dónde toman la inspiración para crear nuevo material?

Es el deseo de seguir hacia adelante y el deseo de mantenerse actualizado, que es lo que me motiva. No quiero sentarme y hacer un álbum cada diez años o simplemente tocar las canciones antiguas todo el tiempo.

Creo que es importante para una banda mantenerse relevante y la gente me ha estado preguntando sobre cuando lanzaremos un nuevo álbum, o cuando haremos algo nuevo. Ya estoy trabajando en un nuevo álbum porque creo que es importante avanzar y darle a los fans material fresco.

Eso mantiene la energía en marcha y si esperas demasiado no creo que sea bueno. Podríamos tocar sólo las canciones antiguas y hacer giras de aniversario y todo eso pero prefiero concentrarme en cosas nuevas para ser honesto.

-Accept tocó un set especial con la Orquesta Sinfónica Nacional de República Checa en el reconocido festival alemán Wacken Open Air en 2017. ¿Repetirían la experiencia? ¿Quizás hacer algo similar?

Podría ser, si es que llega la oportunidad nos gustaría mucho hacerlo. Fue como un sueño que se hizo realidad para mi porque siempre soñé con la oportunidad de estar rodeado de una orquesta. Amo el sonido de las orquestas y amo la música clásica, siempre he sido un fan de eso.

Para mi fue como un sueño que se hizo realidad y especialmente en Wacken, frente a una audiencia tan grande. Fue fantástico. Si lo volveremos a hacer o no, depende mucho de las circunstancias. Es una pesadilla logística, debo decirlo jaja, porque es mucho más fácil salir con cinco o seis tipos al escenario pero ahí éramos cincuenta. Fue mucha organización, ensayos, aspectos financieros, todo eso es una pesadilla y no es algo que simplemente puedas hacer fácilmente. Debe estar muy bien organizado, planeado y preparado.

-Hace unos años trabajaste como fotógrafo profesional, de hecho alguna vez dijiste que era tu segunda pasión. ¿Sigues dedicando parte de tu tiempo a la fotografía o sólo estás enfocado en la música?

Ya no, no tengo el tiempo. Fue una parte que ya se fue en mi vida. Amé hacerlo cuando no podía hacer música pero ahora que volví a la música básicamente tomo fotografías con mi iPhone como todos lo hacen. Es algo que no olvidas y que aún amas hacerlo.

Sabes, siempre necesitas un propósito cuando haces estas cosas y es lo mismo con la música. Si no tuviera Accept no me sentaría en casa y tocaría la guitarra para mí, necesito un propósito para estas cosas, y si no soy un fotógrafo profesional no tomaré fotos sólo para tener fotos porque siempre necesito estar motivado para un propósito final.

-Ustedes han tocado varias veces aquí en Chile. ¿Nos podrías dar algún adelanto de lo que veremos esta vez en el Metal Fest?

Ustedes verán el show más dinámico y emocionante de Accept porque tenemos una mejor alineación con las mejores nuevas canciones así que creo que los fans verán que estamos on fire en este momento. Estamos en la mitad del tour europeo y hemos tocado 30 shows y cada noche ha sido genial.

Hemos tenido sold out en casi todas partes y todos nos han dicho que este es el mejor show de Accept que han visto. Quizás es la nueva alineación con tres guitarristas, quizás son las nuevas canciones, quizás es el hecho de que sufrimos con la pandemia, no lo sé… pero sólo sé que estamos on fire.

-¿Qué recuerdos tienes de tus venidas a Chile?

Nada, no puedo recordar nada jaja. ¡Sólo estoy bromeando! Chile es un lugar espectacular porque la audiencia es increíblemente asombrosa allá. Sudamérica en general es muy loco y es fantástico como artista tocar allá porque la audiencia se emociona mucho de verte, aman el heavy metal y les encanta cantar las canciones y es por eso que no puedo esperar de vivirlo otra vez. Amo cuando cantan “ole ole ole” y ese tipo de cosas. Amo cuando cantan todas estas canciones que tenemos, es genial sentir esa energía y ese amor del público.