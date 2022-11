Tras un largo proceso creativo, de composición y producción hoy se lanzó el disco Claroscuro de la cantante Nicole. En el proceso que surgió, la artista se sumergió en todas las situaciones que la rodean, lo bueno y lo malo de la sociedad que todos componemos. La bondad y los conflictos. Las luces y las sombras. De esa búsqueda e inspiración nace hoy el nuevo álbum de Nicole “Claroscuro”, su séptima producción con canciones inéditas a la fecha.

Nicole tuvo un año 2021 donde los lanzamientos y trabajos musicales no cesaron. Celebró 30 años de carrera artística en Teatro Caupolicán, editó 3 discos en vivo, lanzó un documental (“Panal: La historia detrás de un disco” en junio de 2019), colaboró con artistas como We Are The Grand y Yorka y comenzó a escribir las canciones que hoy componen su nueva placa inédita.

El primer adelanto de “Claroscuro” fue “Quédate”, cuya inspiración es la importancia de detenerse y estar presente recordando que la felicidad puede ser un instante y cómo hay que valorarlo. La presentación de “Claroscuro” continuó con el lanzamiento de un segundo sencillo “Valientes”, que celebró a los héroes que viven dentro de cada uno de nosotros.

Recientemente, Nicole lanzó un tercer single llamado “Nostalgia”, con un videoclip a cargo de Javiera Eyzaguirre y una composición donde la artista abre su mundo interno “Es una canción que busca transformar la tristeza o melancolía que viene por extrañar momentos vividos que parecen lejanos o perdidos, pero al recordarlos nos vuelven a dar un sentido, nos llevan a un lugar que emociona, que nos hace bien y que nos hace valorar lo luminoso”.

Lanzamiento

Hoy, llega el momento de abrir el nuevo álbum por completo, el que incluye 13 canciones inéditas. “Este disco se llama Claroscuro porque en la búsqueda de escribir canciones me encontré con letras que hablan de la luz y oscuridad abarcando distintos temas, personales, sociales de lo que hemos vivido en este último tiempo… Todos vivimos procesos luminosos pero también difíciles en que la oscuridad nos rodea o nos envuelve. La luz y la oscuridad no son opuestos, se complementan, hacen que una pueda ver a la otra. Sin la oscuridad no logramos ver la luz. Es un disco emotivo, romántico, luminoso y oscuro” explicó Nicole.

“Claroscuro” fue producido Pablo Stipicic junto a Nicole. Además, en la producción colaboraron Andres Nusser, Fernando Herrera, Sebastián Gallardo y Fernando Lamas (We Are The Grand). La composición de las canciones también estuvo a cargo de Nicole y Pablo Stipicic, con la colaboración de Fernando Herrera, Javier Barria, Andres Nusser y Mirella Granucci.

Sobre este esperado lanzamiento y el sonido que acompaña esta nueva era en la carrera de Nicole, la artista explicó “a nivel sonoro busco fusionar texturas pianos eléctricos, sintetizadores, guitarras acústicas y eléctricas con bases, baterías profundas. Me gusta jugar con distintos sonidos no me cierro a un solo estilo voy dejando que vayan fluyendo ideas a través de distintos sonidos. Mi propósito es poder tocar este disco los que más pueda e intentar hacer la mayor cantidad de piezas visuales con las canciones” concluyó.

Nicole confirmó además que pronto sorprenderá con el lanzamiento de un nuevo single, “Visión Nocturna”.