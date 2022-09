Tras las problemáticas que dejó el primero de 3 conciertos de Daddy Yankee en Chile esta semana, la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), emitió una declaración pública refiriéndose a los hechos.

Fue así como, al igual que el Gobierno, hicieron un llamado a la productora a cargo del show a reforzar los protocolos de seguridad. Si bien no pueden referirse a las medidas en concreto, señalan que “eso es algo que los organizadores junto a la autoridad deben evaluar”.

Así mismo demostraron su preocupación por los actos de violencia que quedaron registrados durante la jornada del martes. “Como gremio condenamos la violencia en todas sus formas. (…) Creemos que lo ocurrido en el concierto de Daddy Yankee da cuenta de una situación a la que como sector nunca antes estuvimos expuestos”, señalan.

“La forma de resolver conflictos se ha trasladado a diferentes actividades masivas, y la violencia se ha hecho patente como forma de presión. Creemos que la lógica de la turba se ha instalado en algunas actividades como herramienta de proceder”, agregan.

Además, aseguran que esta situación no debería desestimar los eventos musicales en Chile. “Pero no esto no puede empañar la notable y profusa historia de los eventos en nuestro país hasta la actualidad. Con esto no justificamos en absoluto los hechos, pero creemos que es algo que como actividad y en conjunto con la autoridad debemos resolver”.

En la misma línea, enfatizaron en su compromiso por resolver el problema y evitar situaciones similares a futuro. “Trabajaremos como siempre lo hemos realizado con las autoridades, con el gobernador, Carabineros y con quienes estén a cargo del resguardo y la seguridad para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir”.

“La cultura no puede estar permeada por actos de algunos que piensan que por la vía violenta lograrán sus objetivos y porque como gremio lo que más nos importa es la seguridad de las personas”, concluyen.