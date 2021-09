Patricio Manns, uno de los cantautores más importantes de la música nacional, falleció este sábado a los 84 años.

El intérprete murió a las 09.20 horas, en la Clínica Bupa de Reñaca, donde llevaba internado más de un mes tras sufrir una descompensación.

Manns contaba con una larga trayectoria como cantautor y escritor, siendo “Arriba en la cordillera”, uno de sus temas más emblemáticos.

Lo que pocos saben, es que la canción grabada y publicada originalmente en 1965, escondía una historia muy especial para él.

De acuerdo al portal de la Universidad Central, el tema nació en la época en que se reunía con varias figuras de “La Nueva Canción Chilena” para cantar en la Peña de los Parra, en Santiago.

Allí coincidió con figuras como como Violeta Parra, Víctor Jara y Rolando Alarcón. “En la Peña me di cuenta que para que me fuera bien en la música, tenía que hacer buenas canciones. Entonces hice ‘La cordillera’ y quedó la crema en todo el país, la tocaban a cada rato en las radios, me pedían salir de giras”, recordó.

La huida

De acuerdo a su relato, el tema lo escribió en una noche e inspirándose en hechos de su juventud, específicamente en un momento donde se escondió de la policía en la precordillera de Los Ángeles, tras un “un condoro”.

De acuerdo al diario La Tribuna, varios años antes, el músico había visitado a un primo en Nacimiento con quien se tomó algunas copas de vino y cerveza demás.

En el encuentro se les habría ocurrido “quemar el aserradero de un pariente”, y aunque no lograronsu propósito, sí fueron denunciados.

Asustado, Manns huyó del lugar escapando a Los Ángeles. “Después siguió a caballo hacia arriba, hacia los confines cordilleranos, hasta cerca del paso de Atacalco”, explica la publicación.

“Fue ahí, en los ‘lagos cumbrereros’ (lago Laja), donde vivió y conoció las experiencias de los arrieros que se ganaban la vida como cuatreros, es decir, robando ganado argentino para traerlo a suelo nacional por esos recónditos pasos cordilleranos”, agrega.

El tema trascendió, al igual que su historia, y es que su creación llegó a ser elegida como “La mejor canción chilena de todos los tiempos” en el cuadragésimo Festival del Huaso de Olmué, en enero de 2009.