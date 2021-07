El bajista chileno Ra Díaz debutó con éxito en la nueva gira de la banda estadounidense Korn, donde la semana pasada fue anunciado como el reemplazante temporal de uno de sus fundadores.

“¡Buenos momentos con Korn en el Grand Rapids, anoche!”, comentó el músico en redes sociales tras el show celebrado el viernes en el Belknap Park del estado de Michigan.

Un día después, el grupo comandado por el vocalista Jonathan Davis se presentó en la villa Cadott, Wisconsin, en el marco del Rock Fest.

“Realmente no puedo describir lo bien que se sintió esto. Estoy agradecido y feliz de estar aquí. Poder volver a actuar frente a la gente es realmente una bendición”, confesó el chileno.

“Gracias a todos por el apoyo, los mensajes, etc, y por favor perdónenme si no he podido responderles, ha sido una semana loca, divertida como el infierno sin duda, pero igual de loca, ¡jaja!”, agregó.

El retorno de la banda a los escenarios fue coronado con canciones que hace años no interpretaban en vivo. Un ejemplo de lo anterior fue “Dirty”, que según el portal Setlist.fm no era incluido en los shows desde 2011.

Otra sorpresa para los asistentes fue “Ass Itch”, canción original de 1996 que no tocaban en un concierto desde 2008.