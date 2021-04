Este martes 27 de abril a las 22:00 horas, exclusivamente por HBO y HBO GO, debuta el documental “Sergio Mendes In The Key Of Joy” (“Sergio Mendes en el tono de la alegría”), producción que recorre la historia de uno de los referentes de la historia del bossa nova.

El registro surgió a raíz del disco del carioca publicado en 2019, del mismo nombre, con destacadas colaboraciones internacionales (el rapero Common, Sheléa y Gracinha Leporace, su esposa, entre varios otros).

“Todo comenzó con la música. Escribí la música con un amigo aquí en casa, en el piano, y cuando estuvo casi lista, grabé toda la percusión en Brasil… Quería tener un invitado especial para esta música. Así como tuve a will.i.am en otras oportunidades, ahora quería sumar a alguien que pudiera ser un gran rapper, y así fue que invité a Common, que es extraordinario. Él se integró maravillosamente a esa canción e hizo su rap de manera espontánea, lo que llaman freestyle”, recuerda Mendes, en una entrevista con HBO a raíz del documental.

“El título del disco se convirtió en el título del documental:In the Key of Joy. Dicho sea de paso, ese nombre lo sugirió John Scheinfeld, el director del documental. Fue su idea y a mí me encantó porque el disco describe exactamente eso: la música llena de alegría, de sonrisas”, agregó.

A pesar de la relación entre ambos títulos, el documental no sólo se centra en el último periodo de Mendes, sino en su obra completa: desde los alcances de la pegajosa “Más que nada”, hasta su lazo con algunas de las más populares firguas de la música popular actual.

“Antes de conocer a John Scheinfeld, vi dos proyectos que hizo, dos documentales: uno sobre John Coltrane y el otro de Harry Nilsson. Me encantó su trabajo. Nos conocimos acá en casa e inmediatamente fue así, fue ese encuentro… . Y listo, trabajamos dos años. Es muy importante. Me parece que él logró, en una hora y media, hablar sobre mis 80 años”, cuenta.

P: Si tuvieras que decirle al público algo que van a descubrir sobre Sergio Mendes en este documental, ¿qué les dirías?

SM: Me pone muy contento poder compartir así mi vida y contar mi historia. Cómo fue en el comienzo, cómo fue el medio y cómo está siendo ahora… No voy a decir el fin, porque no lo es. Pero todo mi recorrido, toda mi trayectoria está muy bien descrita en este documental.

P: La legendaria “Más que nada”, el tema pop “Never Gonna Let you Go”, el álbum “Timeless”, la música de la película “Río”, entre otros, son parte del registro. ¿Qué tienen en común todas estas etapas de tu carrera? ¿Crees que hay alguna que te representa más?

SM: No, creo que no. Creo que toda la música que grabé, que escribí, representa todo mi recorrido, todo el camino.

P: Como compositor, nunca te refugiaste en la música “mainstream”. Por el contrario, recorriste un camino distinto y único y esa curiosidad sigue. ¿Hasta dónde crees que te llevará?

SM: Sí, me parece que sí. Creo que cada vez que voy a componer o que lo estoy intentando, cuando estoy trabajando en un disco, o recién empezando, el camino para mí siempre comienza con la melodía. Nunca me preocupé por lo que está a la moda o no lo está. Para mí, se trata de cómo me siento en ese momento, con quién estoy trabajando. Entonces, trato de captar el momento sin pensar en modas y en todas esas cosas.

P: Has ganado un Grammy, fuiste nominado al Óscar, entre varios otros logros y reconocimientos. ¿Tienes algún sueño por realizar?

SM: Ah, siempre. El sueño sigue, el sueño está vivo. No hay nada específico en este momento porque, por el contexto mundial, está muy complicado viajar y hacer muchas cosas. Pero quiero seguir haciendo lo que siempre hice, haciendo shows, viajando, escribiendo música, trabajando con personas que aún no conozco. Todo ese proceso es lo que me hace sentir vivo, seguir adelante y vivir el momento. La aventura sigue.

P: En tiempos de tanta incertidumbre con la pandemia, ¿crees que la música adquirió un rol más relevante que antes?

SM: Espero que sí. Siempre digo esto: la melodía es tan importante. Cuando escuchas una canción, en cine o en la radio, o te vas a dormir y recuerdas esa melodía… eso queda en tu corazón. Para mí, la importancia es esa. Cuando oyes los grandes clásicos de la música internacional, las composiciones de Tom Jobim, la música de Henry Mancini, en fin, de todos esos grandes compositores mundiales, la melodía queda. Y para mí, eso es la esperanza. Grandes canciones, grandes melodía