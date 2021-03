Hoy debutó “¿Quién mató a Sara?”, la primera serie de Netflix escrita por un chileno: el reconocido guionista afincado en Estados Unidos, José Ignacio “Chascas” Valenzuela.

Pero el autor no es el único representante en la cultura local en la nueva apuesta en español de la plataforma de streaming: la música y productora nacional Inad fue la responsable de musicalizar la escena clímax del primer capítulo de la historia.

En el inicio de “¿Quién mató a Sara?”, la trama sigue los pasos de Álex Guzmán (Manolo Cardona), un mexicano que es encarcelado durante 18 años por el asesinato de su propia hermana, acontecido al interior de una influyente y millonaria familia.

Tras abandonar el presidio por una rebaja en su condena, Guzmán comienza una venganza que lo llevará a enfrentar a quienes fueron sus amigos en el pasado, y a la familia de la expareja de su hermana.

Inad, quien durante 2020 debutó con su celebrado EP “Médium”, fue contactada por Netflix luego de una visita a México en el marco del Festival Recreo.

Al principio, Daniela Ibarra desconocía los detalles de la megaproducción azteca, que tuvo en su reparto, además de Cardona, a Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Ana Lucía Domínguez, todos ellos bajo la dirección de David Ruiz y la supervisión ejecutiva de Roberto Stopello (“La reina del sur”).

Con un estreno simultáneo en 190 países, “Algo de Mí” es la pieza responsable del contexto sonoro del momento exacto donde ahondamos en el asesinato de Sara.

“Que me contactaran de Netflix fue increíble. Fue en plena pandemia, cuando estaba súper desesperanzada porque no tenía trabajo y hacer música era lo último que pensé. Fue una luz que me impulsó a sacar mi primer epé”, comentó Inad en un comunicado sobre la hazaña.

“Mi trabajo es capaz de acompañar a otra obra (…). Cuando nos mostraron la escena fue impactante, casi vomité. Ver tu canción en esa parte del capítulo en la que nadie habla y se escuchan los sonidos generando tensión fue demasiado emocionante”, agregó.