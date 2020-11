Tras meses de rumores que situaban a Marilyn Manson en el elenco de “The Stand”, la miniserie basada en la famosa novela de Stephen King, el director del proyecto aclaró cuál será la participación del cantante en la producción: ninguna.

Semanas atrás había trascendido a los medios que el músico era parte de la nueva apuesta de la plataforma CBS All Access, y que incluso se había hecho cargo del personaje The Kid.

Para aclarar los rumores, el director Josh Boone, quien comandó el primer y ultimo capítulo de la trama, reveló la verdad sobre la labor de Manson.

“Solo para aclarar, Marilyn Manson y yo hablamos durante mucho tiempo sobre el rol de The Kid en The Stand. Él y el gran Shooter Jennings incluso grabaron una versión de la canción de The Doors, ‘The End’, que finalmente resultó demasiado costosa para utilizar”, precisó al portal de Entertainment Weekly.

Boone continua: “El espectáculo se hizo con un presupuesto muy ajustado y algunos sueños que teníamos en mente tuvieron que quedar fuera. Kid fue una víctima de eso”.

“Cuando Manson no pudo hacer coincidir su horario (con las grabaciones), la historia finalmente fue eliminada y nunca se filmó, y fue lo mejor, ya que nadie podría haber interpretado ese papel como Manson. Espero trabajar con él en el futuro”, añadió.

El personaje The Kid aparece en la versión extendida de la novela postapocalíptica de King, lanzada en 1978. “Se trata de un psicópata que conduce un Hot Rod clásico y que es fanático de la cerveza Coors. Sin embargo, el personaje no es esencial para la historia, ya que su propósito narrativo es simplemente llevar a Trashcan Man a Las Vegas”, añade la publicación.

“Pensábamos ‘restaurar’ el personaje, pero no había muchas razones para que exista”, apuntó antes al mismo medio Benjamin Cavell, showrunner de la miniserie.

En la historia, una plaga extermina al 99,4% de la humanidad dejando a miles de supervivientes repartidos por Estados Unidos. Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgard, James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard y Owen Teague son parte del elenco del programa, que debutará en CBS All Access el jueves 17 de diciembre.