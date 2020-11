En pijama y desde casa. En ese contexto Cami se enteró de su nominación a los premios Grammy 2021, donde competirá contra Fito Páez, Cultura Profética, Bajofondo y Lido Pimienta por el trofeo al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo.

“No me lo esperaba, estoy muy agradecida por esto. Estaba en pijama en mi casa y se nota que no era algo que esperaba. De hecho, ni siquiera sabía que ese día daban las nominaciones”, cuenta a BioBioChile a raíz del video en Instagram que la muestra en el momento exacto de su nominación.

El hito, que antes han alcanzado artistas como La Ley (ganaron el gramófono al Mejor de Álbum de Rock Latino en 2000 por Uno), Ana Tijoux, el productor Humberto Gatica y la jazzista Melissa Aldana, fue celebrado por la chilena especialmente en este contexto de pandemia.

“Ha siro raro, pero al mismo tiempo creo que ha sido de mucho aprendizaje para mí. He podido estar en mi casa, escribiendo mucho, teniendo lugares y momentos de inflexión y meditación. Me he conectado con un lado espiritual que quizás no tenía desarrollado o quizás sí, pero que no me había dado el tiempo para estar ahí”, reflexionó sobre sus meses de encierro.

Por ahora, la viñamarina alista lo que será el álbum sucesor del celebrado Monstruo (2019) , cuyo lanzamiento está agendado para 2021 en una fecha aún por definir.

“Tengo muchas ganas que escuchen mi música nueva, y que puedan entrar al universo que estoy creando… Hace unas semanas lanzamos Big Bang, que es el primer sencillo del siguiente disco”, dice.

(P): Competirás en el Grammy con marcas registradas del circuito latinoamericano. ¿Cómo asimilas ese importante detalle?

(R): Me da nervio porque son artistas con los que yo he crecido, me crié escuchándolos. ¡Soy muy chica, la pendeja del grupo! (ríe). Con el solo hecho de estar ahí, es suficiente. No tengo la necesidad de ganarme el Grammy, ya con estar ahí basta y sobra. Le agradezco tanto a la Academia como a mi equipo de trabajo por guiarme hacia donde estamos ahora.

(P): Ha sido un año complejo para tu generación, que ha visto postergados sus planes a raíz de la pandemia. ¿Qué mensaje les enviarías en este momento?

(R): Les diría que siento que no hay nada que no podamos (hacer)… Que todo en la vida es momento para encontrar un aprendizaje. Nos vamos a sentir ahogados. Yo sufro de ansiedad y sé lo que es eso; he sufrido depresión en un tiempo pasado y puedo empatizar con esa sensación de ahogo que estamos viviendo todos. Pero entiendo que -hablando desde el privilegio, porque he podido ir a terapia y tengo un núcleo de gente que me apoya- que es un tema súper delicado. Cada uno tiene luchas internas y todos los días estamos combatiendo esos monstruos de los que hablo en el disco. Estamos todos en eso… (Hay que) ser consciente de nuestra salud tanto mental como emocional.

(P): ¿Cómo proyectas tu 2021 en este contexto pandémico?

(R): Va a estar super intenso, súper bonito. Hay colaboraciones que me tienen muy contenta, vamos a estar lanzando viodeoslips, lanzando música nueva, esperando hacer conciertos. Estamos trabajando para entregar experiencias a través del streaming, y para que no sea solo un show: que sean experiencias donde la gente pueda interactuar y podamos sentirnos más cerca. En otro momento, quizás alguien no podía ir a mis conciertos, y hoy con las plataformas podemos ofrecer música libre con un acceso para todos.

(P): Hace días Pablo Chill E estrenó una canción con Quilapayún y el viernes Mon Laferte lanzará otra con Raphael. ¿Con qué leyenda de la música chilena o internacional te gustaría colaborar?

(R): Me encantaría colaborar con Shakira, o con Residente o Julieta Venegas.