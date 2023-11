Sin embargo, Casas nos lleva de belleza en maravilla, de encanto a ternura. De sensibilidad a una introspección cálida y amable que acoge. Para regalarnos este objeto para todas y todos. Solo basta la capacidad de sorprenderse.

Casas

Son 37 relatos (39 si incluimos los de los propios autores) breves, brevísimos. Cada uno con una ilustración a una o dos páginas. Son relatos independientes, la mayoría. Pero que, en su conjunto, van creando un universo de sueños, de fantasías, recuerdos, alguno de temor. Casi todos con una melancolía implícita. No en vano, en las ilustraciones predominan los azules, los grises y los negros.

Todos con una mirada poética que es complementada de manera sorprendente y respetuosa con las ilustraciones.

Cada relato lleva el nombre de una persona, personas de las más diversas partes del mundo. Salvo uno que lleva el nombre de una calle, otro el de un edificio y un tercero el de un conjunto habitacional. Además del que lleva el nombre de una familia y otro el de una fantasma.

Es que cada relato, cada casa, departamento, choza, habitación, es el reflejo de almas, de mundos interiores. Reflejos evidentes a otros sutiles, explícitos a implícitos.

Es tal la delicadeza y ternura que hay en cada uno de ellos -o en casi todos- que -para mí- es imposible elegir uno, o algunos. Dependerá del estado de ánimo, de cómo esté el tiempo, la energía, para que unos resalten sobre otros… dependiendo del día.

Es que Casas invita a muchas lecturas, de distintas maneras. Porque cada cuento tiene varias lecturas posibles y deseables para cada lectora o lector.

Y lo mismo pasa con las ilustraciones.

Dan ganas de tener tres o cuatro ejemplares, para poder desarmar al menos dos, para desplegar ante sí esas casas tan bien ilustradas para verlas todas en forma simultánea. Y pasearse y recorrerlas al son de la lectura. Para ver cuál de ellas, o cuáles, habita uno. Cuáles desearía, con cuáles se identifica. En ese momento.

Un libro hecho al revés

En general, los libros se escriben, luego se ilustran. Y éstas pueden ser literales o pueden ser inspiraciones libres a partir de los textos.

Este es al revés. Pep Carrió hacía ilustraciones en cuadernos, en croqueras, pero pronto las abandonaba. Algo conocido. Hasta que, el año 2007, le regalaron una de esas maravillosas agendas Moleskine. Del año, 2007.

Entonces, empezó a hacer una ilustración cada día. Y la mecánica funcionó. Luego siguió y siguió. Luego las fue compartiendo en redes. Hasta que legó la pandemia, y el encierro. Y, con él, una mirada distinta de las casas, departamentos. Del hábitat de cada cual.

Entonces fue Pep Carrió quien invitó a María José Ferrada para que, a partir de tantas ilustraciones, de casas, edificios, chozas, casa en el árbol y más, hiciera los relatos.

El resultado. Un libro inspirador y poético. Hermoso en muchos aspectos.

Aunque puede parecer un libro para niñas y niños, es un bello objeto para todo tipo de lectoras y lectoras (sensibles).

María José Ferrada y Pep Carrió habían editado juntos El lenguaje de las cosas (Jinete, 2011) y La tristeza de las cosas (Amanuta, 2017)

María José Ferrada (Kramp, Guardianes, Un árbol, Los derechos de los niños) no deja de sorprender. Per Carrió no se queda atrás.

Casas

María José Ferrada (textos), Pep Carrió (ilustraciones)

Nórdica Libros

Marzo de 2023, Madrid, España