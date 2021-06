Claudio Bergamin es un reputado ilustrador chileno que ha trabajado con importantes agrupaciones musicales, principalmente ligadas al rock y al metal.

Con una carrera que se extiende por varios años, se ha hecho un nombre a base de talento y trabajo, lo que queda de manifiesto con el largo listado de artistas con las que ha trabajado, entre los que encontramos a Arjen Lucassen (Ayreon), Rata Blanca, Accept y Judas Priest, entre muchas otras.

El artista, quien ha participado en la banda chilena Iron Spell tocando el bajo, vive actualmente en el Área de la Bahía (Bay Area) de San Francisco, California, en dónde los embates de la pandemia no lo han afectado mayormente.

“Para serte sincero, mas allá de las mascarillas y el hecho que algunos negocios estuvieron cerrados por algunos meses, la verdad es que ni me di cuenta de la pandemia”, señaló en conversación con BioBioChile. “Trabajo desde casa, por ende solo un terremoto podría interrumpir mi trabajo”, añadió.

“En este momento me encuentro trabajando en varios proyectos de diferente dimensión; de los que puedo comentar, está la carátula para Cassius King, el nuevo proyecto del cantante Jason McMaster (Dangerous Toys, Watch Tower), diseño de arte para un proyecto de mi amigo Richie Faulkner (Judas Priest) y por supuesto además estoy constantemente trabajando en ideas para Priest, que si terminan usándose o no, solo el tiempo lo dirá. Hay un par de proyectos más de los que no puedo hablar aún”, mencionó.

Trabajando con Judas Priest

Uno de los puntos altos en su carrera ha sido la creación de la carátula del disco Firepower lanzado por Judas Priest en 2018. Al respecto, nos cuenta cómo se gestó esta oportunidad.

“Conozco a Richie Faulkner (guitarrista de Judas Priest) desde antes de que fuera reclutado por Priest y he trabajado para él en proyectos de diferente magnitud desde 2010. Esa colaboración continuó cuando se unió a la banda en 2011 y eventualmente derivó en que me consideraran capaz de proponer ideas para portadas de discos”, contó.

“No todos saben que también propuse ideas para Redeemer of Souls, el disco previo a Firepower. Esas ideas quedaron en la carpeta de borradores. Para Firepower la banda me dio absoluta libertad creativa y estuvieron abiertos a una propuesta fresca desde el inicio”, complementó.

Aunque inicialmente sólo le dieron el titulo para comenzar a trabajar, “sabía exactamente lo que quería ver en una portada de Judas Priest”, debido a que siempre fue un gran fan de la banda.

“Yo quería ver una criatura que retomara la tradición de los personajes de las portadas clásicas, Hellion en “Screaming for Vengenance”, Metallian en “Defenders of the Faith”. Ahora bien, tampoco quería copiar el estilo de las portadas de Doug Johnson, él tiene su estilo y yo el mío; simplemente quise jugar en la misma temática y onda para establecer que pertenecen al mismo universo de fantasía metálica”, ahondó.

“Una cosa que me dejaron absolutamente clara es que no podía verse antigua: Priest es una banda que si bien es emblema de metal clásico, al mismo tiempo están en constante reinvención. En otras palabras, juegan en una fina linea entre lo clásico y lo contemporáneo; entender esto fue esencial para proponer ideas que ellos aceptaran y apreciaran rápidamente. ¡Estuvimos sintonizados desde el inicio!”, enfatizó.

Amistad con Derek Riggs, leyenda detrás de las carátulas de Iron Maiden

Su trabajo le ha permitido compartir además con una verdadera leyenda del arte, como lo es Derek Riggs, famoso mundialmente por ser el creador de Eddie, la mascota de Iron Maiden, siendo el autor de muchas de las carátulas de los discos más exitosos de la banda inglesa.

“Conocí a Derek hace ya varios años cuando vine por segunda vez a Estados Unidos. Mi amigo Michael Kenney (tecladista y bass tech de Iron Maiden) me llevó a su casa en California y ya te imaginarás que mi cerebro explotó al conocerlo; he sido fan de su trabajo desde que estaba en el colegio”, contó.

“En ese primer encuentro traté de mantener la compostura y no hacer un millón de preguntas molestas sobre las carátulas clásicas de Maiden, pero ya que desde ese entonces hemos mantenido contacto y amistad, he tenido tiempo suficiente para sacarle toda la información que mi adolescente interno deseaba”, admitió.

El ilustrador nacional señaló que Derek es un tipo bastante especial. “Como buen inglés, tiene un sentido del humor casi surrealista y te toma un rato sintonizar con la manera en que su cerebro funciona. Es un nerd muy informado en un rango amplio de temas, lo cual haría casi un desperdicio hablar sólo de arte con él”, expresó.

“Pero no te quepa duda de que sí hablamos de arte, sobre todo de la parte profesional, en lo cual él ha sido una gran guía para mi. Y respecto a lo que me llamó la atención inicialmente de su estilo, es difícil separar lo que sé actualmente sobre el arte de la fascinación adolescente por una banda de rock que esa época era algo legendario y peligroso”, reconoció.

“Pero creo que la combinación de estética de horror y una técnica de ilustración de gran oficio (y detalle) fueron lo que me fascinó de su arte en un principio”, matizó.

En ese sentido, Claudio destacó la flexibilidad que tiene Eddie para ser adaptado a cualquier titulo. “En un disco era una momia egipcia y en el siguiente un cyborg futurista. Quizás ese factor dinámico y episódico es lo que cautivó no solo a mi, sino a toda una generación”, mencionó.

Situación de los ilustradores en Chile

En cuanto a la situación de los ilustrados en Chile, Bergamin destacó que hay varios exponentes talentosos, comenzando por nombres como “Gabriel Rodriguez, que trabaja en la serie Locke & Key de IDW con Joe Hill. Luego tienes a Nelson Dániel, que trabaja con el gran escritor nacional Francisco Ortega”.

“Talento sobra en Chile, lo que falta es formación y oportunidades. Muchos talentos artísticos se pierden cada día en Chile porque el arte simplemente no es considerado una profesión en la mundana realidad chilena. La mayoría de los artistas solo buscan sobrevivir, lo cual es la muerte de la creatividad”, sostuvo.

“Muchos artistas como yo terminan buscando oportunidades fuera de Chile, lo cual es bastante triste ya que el patrimonio creativo de Chile termina siendo apreciado y adoptado en otros países. Y ojo; no me jacto de tener la solución para esta situación, pero es una realidad que mucha gente ignora y quizás debería ser discutido seriamente como sociedad”, remarcó.

En ese sentido, Claudio envió un mensaje para quienes sueñan con dedicarse al arte, al dibujo y a la ilustración. “No se dejen convencer por familia y amigos de que se van a morir de hambre haciendo arte. Solo los realmente porfiados llegan al exito en esta profesión”, sostuvo.

La evolución de las carátulas a lo largo de los años

El desarrollo de los programas de edición ha impactado notoriamente en la industria del arte. “Este es un tema con muchas aristas y que he discutido en extenso con mi amigo Dennis Woloch en nuestra serie “The Making of the KISS Album Artwork”. Él es un diseñador de la vieja escuela que trabajó para KISS por quince años con técnicas manuales y fotomecánica, mucho antes de que los computadores personales siquiera estuvieran disponibles en el mercado”, explica.

Al respecto, el chileno menciona que los computadores y programas de edición le dieron la oportunidad de producir a gente sin formación o disciplina de trabajo, “algo que antes sólo los realmente formados en técnicas y oficio maestro podían hacer”.

“Esto es un arma de doble filo, porque así como tienes un montón de artistas profesionales trabajando digitalmente, también tienes un montón de gente haciendo trabajos de cuestionable calidad que por el simple hecho de tener una cierta estética de photoshop pasan por profesionales”, advierte.

“Antes un mal dibujo era tan obvio para un artista como para una persona común. Creo que esta es la mayor diferencia. El hecho de saber usar un programa no significa que la persona tenga el talento o creatividad para usarlo. Lo mismo se puede decir de gente que se cree ingenieros de sonido, arquitectos o animadores”, remarcó.

“Saber usar un programa no te convierte en artista instantáneamente. Hace 30 o 40 años si querías una carátula de disco o una portada de libro estabas obligado a ir donde un pintor profesional o un estudio de diseño gráfico. Hoy todos tienen un primo ‘que le pega al photoshop’ que puede hacer una portada por poco o nada. El resultado en la mayoría de los casos habla por si mismo. Se paga por lo que se obtiene”, remarca.

“Hay una formación de estética, percepción y gusto que complementa el uso de herramientas y que separa al profesional del amateur. No me malentiendas, no estoy diciendo que unos tengan el ‘derecho’ de hacer arte y otros no: cualquiera puede hacer arte si quiere, pero no cualquiera se puede llamar profesional del arte”, puntualizó.

“Lamentablemente, mucha gente no percibe esta diferencia. La buena noticia es que cualquier persona puede hacer arte en estos días. La mala noticia es que cualquier persona puede hacer arte en estos días”, cerró.

Finalmente, le pedimos a Claudio que nos hablara sobre sus experiencias trabajando en el arte de importantes nombres a nivel mundial. A continuación te dejamos con sus sensaciones sobre cada trabajo.

Criminal

“La primera banda seria con la que trabajé hace mas de veinte años. Anton Reisenegger fue la primera persona que vio algo en el estilo de mi trabajo. Luego de eso hicimos un montón de sesiones de fotos y diseños de arte. Aún somos grandes amigos y recientemente hicimos un Instagram Live, el que pueden ver en la cuenta de Instagram de Anton.”

Arjen Lucassen

“Otro proyecto destacado fue el disco “Lost in the New Real” de Arjen Lucassen, que fue nada menos que una aventura ya que Arjen es otro loco excéntrico con el cual es muy entretenido trabajar; nos pasábamos los días hablando de Star Trek y ciencia ficción”.

“El trabajo en sí resultó en una serie de ilustraciones loquísimas que convirtieron ese disco casi en un mini-libro de arte. Un proyecto completísimo tanto en gráfica como música”.

Rata Blanca

“Trabajar con Rata Blanca ha sido un honor ya que Walter (Giardino) es realmente un devoto del rock; ama lo que hace y cada ilustración que he hecho para él es una pieza de la mitología de Rata”.

“Nunca olvidaré la vez que me invitaron a Buenos Aires y visité el estudio cuando estaban terminando de mezclar “Tormenta Electrica”. Luego fuimos todos a un restaurant en Palermo, ¡buenos tiempos!”.

Accept

“El trabajo con Accept fue algo que me dejó con un sabor agridulce ya que la absurdamente detallada portada que les hice para Stalingrad fue desechada”.

“Colaborar con Wolf Hoffmann fue un placer ya que es un profesional, pero creo que en ese momento estaban pasando por una situación un poco tensa en cuanto a lo creativo. Supongo que nunca sabré toda la historia”.

Battle Beast

“Otra de las bandas con las que ha sido un placer trabajar son mis amigos finlandeses de Battle Beast. Y un placer no solo por la temática creativa de las ilustraciones que he hecho para ellos, sino además porque me encanta su música y se han convertido en grandes amigos”.

“Cada vez que pasan por San Francisco nos vamos de carrete; esos finlandeses estan locos! Algunos de mis mejores trabajos los he hecho para Battle Beast”.

David Childress

“Importante también ha sido mi colaboración con David Childress (History Channel, Ancient Aliens), que si bien no es rock, representa un tremendo honor desde el punto de vista temático, ya que me dio la oportunidad de conversar sobre una variedad de temas científicos e históricos con una verdadera autoridad en el tema”.

“David ha visitado las locaciones mas misteriosas de este planeta: desde las ruinas de Pumapunku en Bolivia hasta las excavaciones de Göbeklitepe en Turquía. Trabajar con David me abrió varias puertas en el mundo de la arqueología alternativa”.

“Jamás olvidaré la vez Dana Walton, mi mujer y yo fuimos a un bar en L.A. después de un largo día en Alien-Con y terminamos carreteando con David, Erich Von Daniken y Giorgio Tsoukalos. Surrealista experiencia”.

Burning Witches

“Recientemente hice la portada del nuevo disco de Burning Witches, una banda de Suiza editada por Nuclear Blast Records. El disco fue lanzado a inicios de Junio y hoy figura en todos los charts europeos. La ultima vez que vi, el disco estaba agotado en todos lados”.

Richie Faulkner (Judas Priest)

“Finalmente no puedo dejar de mencionar a mi amigo Richie Faulkner, con el que estoy constantemente trabajando. Es como un solo proyecto que comenzó en 2010 y nunca ha terminado. Nos texteamos todos los días ya sea para hablar de trabajo o cualquier pelotudez procrastinativa”.