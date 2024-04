El deporte como tema en el cine siempre ha sido un partido difícil de jugar. Pero en esta segunda quincena de abril Sala Nemesio ha programado dos títulos ganadores que tienen mucho qué decir sobre triunfar y perder: “Garra de Hierro”, de A24, sigue la vida y desafíos de un grupo de hermanos dedicado a la lucha libre. Zac Efron se luce en su actuación. En tanto, Zendaya hace lo propio en “Desafiantes”: una película sobre tenistas y su indomable espíritu competitivo.

Otra película de A24 que presenta la sala de cine en La Reina es la esperada “Guerra Civil” del visionario director Alex Garland: una potente distopia que podría transformase en algo real.

El cine europeo reciente tiene altísimos representantes con “Crónica de un affair”, “Corsage” y la hermosa “The Quiet Girl”, que son parte de la cartelera de la segunda quincena de abril en Sala Nemesio.

De Chile, Sala Nemesio ha programamado la comedia “Historia y greografía”, con Amparo Noguera y Catalina Saavedra. Y para los viudos y viudas de “Barbie”, se pre-estrena “Profesión peligro”: la última demostración del innegable talento del señor Ryan Gosling, quien se robó la película como Ken en la cinta de Greta Gerwig. Y, como guinda de la torna, en las funciones de cine inclusivo se realizará un homenaje a los 20 años del clásico “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, con Jim Carrey y Kate Winslet.

A continuación te presentamos las obras en exhibición

Crónica de un affair

Miércoles 17 de abril a las 17.00.

Película francesa de Emmanuel Mouret, un realizador enfocado en los pequeños detalles que construyen los clichés en las historias pero que, por orden y gracias de su talento narrativo, logra esquivar el trágico lugar común. ¿Cómo lo logra? Pues posee el talento de los grandes y eso es convertir un deja vu en algo aparentemente nunca visto. Sandrine Kiberlain y Vincent Macaigne son una pareja dispareja que decide convertirse en amantes. Él está casado, ella busca solo una relación pasajera. Pero lo que ninguno de los dos sospecha es que el amor que han jurado nunca profesarse, ya que el trato solo es de amor físico, pues está pronto a caer en la bolsa del cambio de planes.

Francia. 2022. 100 minutos. Romance.

Dirigida por Emmanuel Mouret.

Con Sandrine Kiberlain y Vincent Macaigne.

The quiet girl

Miércoles 17 de abril a las 19.30.

Una maravilla del cine irlandés del director Colm Bairéad que rompió récords y se convirtió en la película en irlandés más taquillera de todos los tiempos. Esta historia es simple, pequeña, pero llena de matices y cosas no dichas pero sí “sentidas” por la cámara. Una niña se va a vivir con unos parientes y en ese nuevo entorno la pequeña descubre todo el amor y afecto que jamás le había sido prodigado por sus progenitores.

Irlanda. 2023. 100 minutos. Fantasía.

Dirigida por Kristoffer Borgli.

Con Catherine Clinch,

Carrie Crowley y Seán Cinnsealach.

Corsage

Lunes 22 de abril a las 17.00.

Martes 23 de abril a las 19.30.

La protagonista de esta cinta franco-austríaca, Vicky Krieps, ganó el premio a Mejor Actriz en Cierta Mirada del Festival de Cannes. Y es que se luce en su retrato de “Sissy, la emperatriz”, rol que antes popularizó en el cine del siglo 20 Romy Schneider y que en esta cinta, dirigida por la talentosa realizadora Marie Kreutzer, es redefinido con nuevos aires y un nuevo enfoque.

La acción comienza en el cumpleaños número 40 de Sissy: una mujer afable, parte activa de la corte austro-húngara, pero “enjaulada” en el corsé que le ha sido impuesto como un deber social, político y familiar. Recortada por una excepcional dirección de arte y puesta en escena, la figura de Sissy emperatriz surge gracias al original punto de vista de la directora, y gracias al imponderable aporte de su actriz principal, como una persona en busca de su libertad e identidad.

Francia-Austria. 2023. 114 minutos. Histórica.

Dirigida por Marie Kreutzer.

Con Vicky Krieps,

Colin Morgan y Florian Teichtmeister.

Historia y geografía

Jueves 18 de abril a las 17 horas.

Viernes 19 de abril a las 1930 horas.

Sábado 20 de abril a las 17 horas.

El joven director chileno Bernardo Quesney (“Efectos especiales”) entrega una nueva comedia, esta vez con una dupla imperdible: Amparo Noguera y Catalina Saavedra, quienes son las caras de este delirante retrato de la chilenidad más absurda y, por ende, graciosa que uno puede apreciar en el catálogo del cine local reciente.

La historia se centra en el regreso sin tanta gloria ni menos majestad de Gioconda Martínez (Amparo Noguera) a su ciudad natal: Gioconda es una comediante televisiva, famosa en el pasado por su personaje en “La Huachita”, pero en el presente se encuentra cruzando una crisis vocacional y de identidad: ¿Desde dónde comenzar de nuevo y reinventarse? Con los códigos del cine verité usados de manera ingeniosa y divertida, la cámara de Quesney sumerge en los delirios de grandeza de esta “estrella” en pleno proceso de “apagado” y que intenta destellar en un registro nuevo y dentro del cual nadie es capaz de ver su aporte: una obra teatral hecha en serio y con tono dramático sobre el período de la conquista en Chile.

Chile. 2024. 90 minutos. Comedia.

Dirigida por Bernardo Quesney.

Con Amparo Noguera, Catalina Saavedra,

Paloma Moreno y Paulina Urrutia.

Guerra Civil

Jueves 18 de abril a las 19.30 horas.

Viernes 19 de abril a las 17.00 horas.

Miércoles 24 de abril a las 19.30 horas.

La nueva película de Alex Garland, el genio detrás de “Ex Machina”, fue alabada durante su estreno en el prestigioso festival SXSW de Texas: encuentro de cine, artes y tecnología de vanguardia. Y no es simple coincidencia. El director y escritor que ha dado una de las mejores películas sobre nuestra relación con las Inteligencias Artificiales y que además es autor de una miniserie que anticipa el futuro como “DEVS”, ahora presagia la “Guerra Civil” en Estados Unidos. Se trata de producción más cara hasta la fecha de la prestigiosa productora A24 (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), costó 50 millones de dólares y está protagonizada por Kirsten Dunst, Wagner Moura y Stephen McKinley Henderson, entre otros.

La trama de ‘Guerra Civil’ tiene lugar en un futuro cercano y muestra a Estados Unidos entrando en una nueva Guerra Civil después de que California y Texas intentaran separarse del país. La crítica ha sido unánime: 93% de aprobación de los expertos en el sitio Rotten Tomatoes.

Estados Unidos. 2024. 119 minutos. Distópico/Drama.

Dirigida por Alex Garland.

Con Nick Offerman , Kirsten Dunst, Wagner Moura.

Garra de hierro

Lunes 22 de abril a las 19.30 horas.

Miércoles 24 de abril a las 17.00 horas.

El joven director canadiense Sean Durkin, tras sus films “Martha Marcy May Marlene” y “The Nest”, certifica con esta biografía deportiva su enorme talento. Basada en la historia real de los hermanos Von Erich, reconocidos nombres dentro del ecosistema de la lucha libre durante los años 80s en Estados Unidos, esta prodigiosa cinta coral, con tremendo elenco dando una testosterónica actuación, se mueve entre la tragedia y el triunfo, el dolor y la fama.

Garra de hierro es protagonizada por Zac Efron en una historia que cruza conceptos como la familia con la presión social por siempre ganar. Tiene el soporte actoral de Jeremy Allen White (protagonista de la exitosa serie “The Bear”) y de Holt McCallany (“Mindhunter”), entre otros. Se trata de un ensamble robusto y virtuoso a la hora de conducir, por medio de sus expresiones, acciones y dichos, el sino de una familia que vibra y vive de la lucha libre. La obra es la nueva película producida por A24. Es decir, tiene garantía de calidad.

Estados Unidos. 2024. 130 minutos. Biografía/Drama.

Dirigida por Sean Durkin.

Con Zac Efron, Jeremy Allen White y Holt McCallany.

Profesión peligro

Sábado 20 de abril (pre-estreno) a las 19.30 horas.

Jueves 25 de abril a las 17.00 horas.

Viernes 26 de abril a las 19.30 horas.

No es primera vez que Ryan Gosling se pone en la piel de un doble de acción. Ya lo hizo en la soberbia película “Drive” y ahora se repite el plato en esta adaptación muy libre de la serie de TV ochentera “Profesión Peligro”, con Lee Majors. En calidad de productor y estrella de este título, Ryan Gosling sube la vara en una película inusitada para lo que se espera de una producción abiertamente comercial. “Profesión peligro” es un tremendo imán para quienes desean pasar un excelente rato de entretención… pero además es un muy inteligente artefacto de alta calidad artística. Emily Blunt empalma perfecto como la media naranja de la historia: una directora de cine que se lía con este atrevido doble de acción en una aventura fuera de set tan o más fascinante que la película en la que ambos trabajan.

Estados Unidos. 2024. 124 minutos. Acción.

Dirigida por David Leitch.

Con Ryan Gosling, Emily Blunt y Teresa Palmer.

Desafiantes

Jueves 25 de abril a las 19.30 horas.

Viernes 26 de abril a las 17.00 horas.

Sábado 27 de abril a las 19.30 horas.

Lunes 29 de abril a las 17.00 horas.

Del visionario cineasta Luca Guadagnino (“Call me by your name”), “Desafiantes” está protagonizada por Zendaya en el papel de Tashi Duncan, una antigua prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no pide disculpas cuando deja títere sin cabeza. La película juega con los tiempos, pasado y presente, y se mueve entre lo que fue y lo que es y para ello Luca Guadagnino distribuye la energía de la historia entre tres pilares fundamentales: la propia Zendaya y su intenso personaje; y dos tenistas (Mike Faist y Josh O’Connor, “La Quimera”) que de alguna manera compiten dentro de la cancha y fuera de ella.

Estados Unidos. 2024. 131 minutos. Drama.

Dirigida por Luca Guadagnino.

Con Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor.

20 años de ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’

Lunes 29 de abril a las 19:30 horas.

Quizás se trate de la mejor película de Jim Carrey y Kate Winslet. Ciencia ficción al servicio de la pura emoción, la delirante trama de este clásico del cine que festeja dos décadas de vida, tiene dos padres: el guionista Charlie Kaufman, lúcido escritor y artista siempre atento a la oscuridad de la condición humana; y el director francés Michel Gondry: un innovador del video clip que supo también romper el molde en la pantalla grande con esta genialidad.

La historia no es necesariamente una historia de amor, lo contrario: es sobre cómo queremos olvidarnos de ese amor cuando tras la separación. Una nueva tecnología permite borrar recuerdos en la cabeza del cliente/paciente y, despechado de desamor, el personaje de Carrey se somete a este nuevo tratamiento solo para arrepentirse a mitad de camino y, lo más alucinante, dentro de su propia cabeza y recuerdos.

Estados Unidos. 2004. 108 minutos. Sci Fi/Drama.

Dirigida por Michel Gondry.

Con Jim Carrey y Kate Winslet.