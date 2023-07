“Jorge Teillier o sobre el mundo donde verdaderamente habito” es un espectáculo de danza y teatro, de 45 minutos de duración, basado en el texto homónimo del poeta lautarino Jorge Teillier, prólogo de “Muertes y maravillas”.

El actor, bailarín y coreógrafo Italo Tai realizó una adaptación escénica de ese extraordinario texto -escrito entre Valdivia y Santiago en 1968- y lo reunió con una selección de poemas del autor, luego de una profunda investigación realizada en las ciudades de Lautaro, Victoria (IX región) y Santiago.

La obra, con el actor Víctor Montero en el rol de Teillier, se estrenará el 4 de agosto en el Teatro Mori Recoleta.

En la puesta en escena participan connotados artistas nacionales como Sebastián Errázuriz (compositor), Luis Ureta (dirección actoral), Juana Díaz y Cris Miranda (vestuario). Junto a ellos participa un elenco de bailarines integrado por Vania Pascualetti, Javier Calderón, Carola Sainz e Italo Tai.

Poesía, danza y música

Italo Tai, creador y director de la pieza, comenta que “Jorge Tellier es base fundamental dentro de mi visión, de mi interés en la poesía expresada en las artes escénicas, en el cuerpo. Por supuesto que el poeta ofrece un paradigma importantísimo que me llena el corazón y toca profundamente mi historia personal. Sin ir más allá, mis abuelos son campesinos y yo heredé toda esa sensibilidad, esos recuerdos, esas ensoñaciones, esas experiencias que, sin ninguna duda, son afines a la obra de Tellier, que las transfigura, las muestra renovadas. Tal vez nos devuelve un medio, un país, un territorio transformado. Para mí, la obra de Jorge Tellier es un tesoro”.

Poesía, danza y música cautivan al espectador de “Jorge Teillier o sobre el mundo donde verdaderamente habito”, obra que permite volver a la provincia, a la ruralidad como mito y también experiencia cotidiana vital.

Sobre la traducción de la poesía a la corporalidad de la danza y el gesto, Tai habla de “un proceso de alquimia; una frase de un poeta puede ser una vida entera de experiencia, vivencia, madurez, de dolor, de alegría, de amor. Esa capacidad de integración y de transformación de la realidad es un mérito profundo de Jorge Tellier, que nos devela y nos transforma. Nos devela un mundo mucho más profundo que las apariencias y el simple folclor (…) Eso llevado a la danza, al movimiento, es una larga exploración donde el trabajo físico y psicofísico emocional expresado en los distintos puntos del cuerpo, y también el influjo del territorio, produce una constelación de elementos que dan una originalidad propia de los habitantes de estos territorios australes tan próximos a la Antártica, tan próximos a las cumbres de los andes, a los abismos del mar. Eso es esencial, creo que ahí está el secreto, la emoción, trabajo para expresar aquello, trabajo para expresar esos paisajes del alma”.

Interpretación

Víctor Montero, quien interpreta a Jorge Teillier, es un destacado actor de teatro, cine y Tv, además de docente, director, guionista y dramaturgo. La invitación de Italo Tai a sumarse a la puesta en escena dedicada al poeta, lo sorprendió. “Tai me invita a seducirme por la poesía de Tellier y a celebrar la vida a través de la poesía, también me llama a celebrar la escena desde lo que se podría llamar teatro-danza junto con un cuerpo de baile de excelencia. Me he tenido que someter a otra estructura de ensayo, otra estructura de marcación, otra estructura de creación, de generación de partituras corporales, etc. Yo no bailo en esta puesta en escena, pero me sumo con mi cuerpo en otra nota, otra tecla”, señala.

Su relación con la palabra del autor es contradictoria: “Por un lado, la obra de Tellier nos invita a esta seducción de la poesía y del poeta por este mundo onírico, este mundo que está en las estrellas, además, de esta unión y declaración que él tiene por su aldea, por su sur lluvioso. Pero también su imagen me llega por el lado de la melancolía, de esta cosa muy melancólica y marginal”.

Finalmente, Italo Tai precisa que “la palabra de Tellier, sus escritos, su poema, su poesía posee una fuerza extraordinaria que está ahí esperando a las nuevas generaciones. Creo que es una palabra muy potente y que es muy actual a la hora de refundación, a la hora de preguntarse quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos.

Jorge Teillier Sandoval

(Lautaro, 1935-Viña del Mar, 1996)

Fue un poeta chileno de la llamada «generación literaria de 1950», creador y exponente de la poesía lárica. A los 12 años se inició en la escritura, leyendo libros de aventuras de autores tales como Panait Istrati, Knut Hamsun y Julio Verne, así como cuentos de hadas. Posteriormente fue influenciado por los poetas del modernismo hispanoamericano, por el creacionista Vicente Huidobro y por poetas de la tradición universal como Jorge Manrique, Rainer María Rilke y Francois Villon. Se le vincula también con Friedrich Hölderlin y Georg Trakl. Para Teillier, lo importante en la poesía no es lo estético, sino la creación del mito y de un espacio o tiempo que trascendieran lo cotidiano, utilizando lo cotidiano. Según Teillier, el poeta no debe significar sino ser.

Italo Tai

Creador chileno de larga trayectoria. Actor, bailarín, coreógrafo y director chileno. Buscando un lenguaje propio recurre a la danza butoh, el teatro, la danza contemporánea, la acrobacia, la plástica, las artes visuales, para lanzarse hacia la expresión de un arte integral. Su obra “Reche, los caciques retornan” (2009) fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte como Mejor Obra de Danza 2009. En 2022 estrenó “Antártica”.

Ficha artística

Dirección General: Italo Tai.

Música: Sebastián Errázuriz.

Elenco: Víctor Montero, Vania Pascualetti, Luis Calderón, Carola Sainz, Italo Tai.

Dirección actoral: Luis Ureta.

Iluminación: Diego Olivares.

Vestuario: Juana Díaz y Cris Miranda.

Producción: Carola Sainz