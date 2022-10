“Los Sobrevivientes, Colonia Dignidad”, se titula la nueva serie documental que escarba en la historia criminal del enclave que lideró Paul Schäfer al amparo de la dictadura de Augusto Pinochet. Esta vez, la producción corre por Amazon Studios y la firma argentina Boxfish, con capítulos que ya están disponibles en la plataforma de streaming Prime Video.

“Desde el punto de vista de la producción, siempre es difícil en un documental de este tipo, donde estás contando una tragedia de dimensiones para todos los que están ahí, generar y establecer un vínculo de confianza, partiendo de la base que ese vínculo se construye siendo claro desde el inicio: van a estar todas las voces, como una regla de oro. No vamos a decirle a nadie lo que quiere escuchar”, reflexiona el productor ejecutivo de la docuserie, Diego Guebel, en diálogo con BioBioChile.

La serie, narrada en su mayoría por colonos y testigos que conocieron de cerca el funcionamiento y los métodos de Colonia Dignidad, merodea en los días de máxima influencia de la organización, describiendo los abusos que se cometieron y las redes de protección que la mantuvo en impunidad.

Así, con imágenes de archivo y la voz en off de Benjamín Vicuña, la trama va intercalando relatos de sobrevivientes con imágenes de los primeros reportajes sobre denuncias de violencia política, torturas, desapariciones, maltratos laborales y abusos sexuales, así como los choques in situ entre agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y colonos que negaban lo sucedido.

“Esta serie documental es la historia de los sobrevivientes de un horror que sucedió a la vista de dos estados, y que pueden decir lo que vivieron, por lo que luchan y cómo tratan de sobreponerse a ello, a pesar de todo”, se lee en la sinopsis de la docuserie.

El alcance de “Los Sobrevivientes, Colonia Dignidad” es de carácter internacional: hoy, con el debut de Prime Video, sus cinco capítulos ya están disponibles en más de 240 países y territorios del mundo.

“Estamos tranquilos porque nuestra aproximación intentó evitar de todas maneras el regodeo voyerista. Nosotros habíamos establecido un pacto de confianza con nuestros interlocutores que no queríamos quebrar, entonces no hay una exposición del actor social”, cuenta la directora de la serie, Rosario Cervio a BioBioChile.

(P): ¿Hay autoridades del poder político o económico que deban explicar los vínculos que mantuvieron con Colonia Dignidad? El documental muestra imágenes del ex Canciller Hernán Larraín en la Colonia…

(DG): Si bien desde el punto de vista jurídico puede ser que no, desde el punto de vista humano yo creo que sí. No hay manera de explicar que esto haya sucedido en un periodo de 40 años y que nadie sea responsable. Como decíamos, nosotros salimos de los maniqueos, de contar el “true crime” de Schäfer, que termina como termina. Una de las cosas más relevantes es saber cómo fue que consiguieron estar estos 40 años funcionando. No solo con el Estado chileno, sino con el Estado alemán.

(P): ¿Cuál cree que es la responsabilidad del estado alemán

(RC): Fueron crímenes que sucedieron bajo la vista de dos estados, de Chile y Alemania. No son conjeturas, hay investigadores que tienen tesis doctorales sobre esto. Hoy por hoy los archivos secretos en Alemania se abrieron, pero los accesos son complicados, necesitas ser familiar o víctima directa. El gesto que tuvo Alemania hace año y medio, o dos años, de darles una indemnización simbólica, fue una forma de reparar el daño sin reconocerlo, porque insisten en no asumir ninguna culpa.

(P): ¿Valoran el trabajo de la docuserie “Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile”, que estrenó Netflix el año pasado? Allí se mostraron imágenes inéditas y restauradas de Colonia Dignidad.

(DG): No hay esfuerzo que no ayude y que no colabore. Cuantas más miradas hayan sobre un tema, cada una del presente, todo aporta. Restaurar el material, aporta. Esto te lo estoy diciendo desde afuera, porque parte del trabajo con las personas que dan su valor más preciado, su testimonio, es que se sintieron mal representados en varios documentales. Nuestra mirada era tratar de salir del prejuicio, y no buscar un interrogatorio periodístico, sin tratar de llegar un poco más allá.

(P): ¿Cómo describiría el aporte de Benjamín Vicuña en la narración en off de “Los Sobrevivientes, Colonia Dignidad”?

(RC): Habíamos pensado desde la estructura de guion contar con un narrador, y el narrador es el lugar donde podemos hacer ciertas preguntas. Por eso no es una locución que repite lo que se ve en imágenes, sino que está puesta para reflexionar, pero sobre todo reflexionar desde la pregunta.