En cuestión de segundos, dos activistas climáticos se adhirieron ayer la famosa pintura “Madonna Sixtina” que se encuentra en la Galería de los Viejos Maestros de Dresden.

Una portavoz del Patrimonio Estatal de Arte de Dresden dijo que los jóvenes pegaron sus manos en el marco de la obra maestra de Rafael con superpegamento. En ese momento se activó una alarma automática

La galería en Semperbau en Zwinger se cerró temporalmente a los visitantes, señaló una portavoz del recinto. Afortunadamente, la valiosa pintura no resultó dañada, y al principio no se pudo cuantificar la extensión del daño al marco de la imagen, reconstruido hace unos diez años. No es un original histórico.

Activistas “Última Generación”

Los dos manifestantes, un hombre de 28 años y una mujer de 21, pertenecen a la iniciativa “Última Generación”. Según sus propias declaraciones, querían usar su acción para protestar contra la política climática del gobierno federal y el uso de combustibles fósiles.

La catástrofe climática global es “ignorada”, dijeron los activistas en un comunicado. El calentamiento global afecta a todos: “Todo lo que apreciamos será destruido por la catástrofe climática”. Se deben tomar medidas de inmediato, afirman.

Acciones similares ya se habían llevado a cabo en otros museos europeos. En julio, por ejemplo, dos activistas medioambientales pegaron las palmas de sus manos al cristal a prueba de balas sobre una pintura de Sandro Botticelli en la Galería de los Uffizi en Florencia. También hubo incidentes de activistas arreglándose las manos en marcos de cuadros en museos de Glasgow, Manchester y Londres en julio.

Ola de protestas

En protesta contra los combustibles fósiles, los miembros de la iniciativa “Última Generación” en su mayoría habían pegado sus manos al asfalto de las autopistas en las grandes ciudades para obstruir el tráfico de automóviles durante horas.

La “Madonna Sixtina” es una de las pinturas más famosas de la Galería de los Viejos Maestros de Dresde. El italiano Rafael creó la imagen de la Virgen María en los años 1512 y 1513 para el altar mayor de la iglesia del monasterio de Piacenza.