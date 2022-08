Una positiva primera semana en cartelera completó “Mi país imaginario”, el nuevo documental de Patricio Guzmán (“La batalla de Chile”, “Nostalgia de la luz”) donde a través de testimonios de mujeres aborda los días del estallido social chileno.

Tras su aclamado estreno en el Festival de Cannes, el largometraje arribó a salas locales el 11 de agosto con una convocatoria que se tradujo en largas filas de espera para ciertas funciones.

De acuerdo a datos de la distribuidora Market Chile, en menos de 7 días en cartelera, el documental registró más de 10 mil espectadores en todo Chile.

Desde ayer jueves, nuevas ciudades y recintos se sumaron a la exhibición, entre ellas Talca, Curicó y Rancagua, entre otras. “También se han extendido los horarios en salas donde su primer fin de semana tuvo muchas funciones agotadas, como Cinépolis de La Reina, el cine Ceina (ex Centro Arte Alameda), el cine Normandie y el cine Insomnia en Valparaíso”, señalan desde Market Place.

Esta semana, Patricio Guzmán recibió el Premio Honorífico del Santiago International Film Festival, Sanfic, y el Premio Agustín Siré, otorgado por la Academia de Bellas Artes de Chile.

“Octubre de 2019, una revolución inesperada, una explosión social. Más de un millón y medio de personas se manifiestan en las calles de Santiago por más democracia. Por una vida más digna, una mejor educación, un mejor sistema de salud y una nueva constitución. Chile había encontrado su memoria. El evento que esperaba desde mis años de estudiante, finalmente sucedía”, comentó Guzmán sobre su último trabajo.

A través sólo de voces femeninas (como la periodista Mónica González, el colectivo feminista Las Tesis, la constituyente mapuche Elisa Loncón, la escritora y actriz Nona Fernández y la politóloga Claudia Heiss, entre otras), el documentalista aborda las circunstancias de aquel octubre de 2019 y la conformación de la Convención Constituyente.

La distribuidora y productora en Chile, Alexandra Galvis, explica que “la película se ha convertido en un fenómeno de público. Ya logró en menos de una semana lo que solía ser la taquilla total de un filme de Patricio Guzmán”.

“Es interesante la forma en que nuevas generaciones se han encontrado con el valor de su trabajo y eso es muy gratificante porque se trata de un cineasta de talla mundial, pero cuyo principal amor e interés ha sido Chile. Por tanto, que el público vea un documental de autor y lo convierta en un éxito de público es excepcional y emocionante. Con este estreno además se revierte la lógica del cine habitual: al correr de las semanas se pierden salas y en este caso se van sumando salas y ciudades y ya llegamos a más de 30 espacios”, agregó.

Mi país imaginario en Toronto

El Festival Internacional de cine de Toronto confirmó que “Mi país Imaginario” será parte de su cartelera documental.

La película se estrenará junto a un documental sobre la hija de Bill Clinton y la nueva obra de Laura Poitiras, “All the beauty and the bloodshed”.

Adicionalmente, el programador del certamen Thom Powers anunció que “Mi País Imaginario” es uno de los filmes que podría entrar en la categoría de las películas premiadas y manifestó que se trata de su “mejor película después de Nostalgia de la Luz”.

Esta selección será la antesala del estreno en Norteamérica. Luego vendrá el Festival Internacional de San Sebastián, donde la semana pasada se confirmó que abrirá la sección Horizontes Latinos.