Fuera de Campo, la nueva creación de Teatro del Sonido, se estrenará el 18 de noviembre en el Centro de Extensión del Instituto Nacional CEINA. Inspirada de manera libre en un cuento de Ray Bradbury, propone una reflexión crítica sobre la llegada de los humanos al planeta Marte.

Crónicas Marcianas

Fuera de Campo es una inspiración libre del cuento “Los hombres de la Tierra”, incluido en el libro “Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury. La idea de trabajar en torno a este clásico de la literatura de ciencia ficción es algo que Martín Erazo y Cristóbal Carvajal habían conversado cuando fueron compañeros de la Escuela de Teatro La Mancha, a fines de los años noventa.

“Es un libro que siempre me ha atraído. Me gusta cómo Ray Bradbury se metió en una ciencia ficción más reflexiva, más humana. Va a la médula del pensamiento humano al ponerlo en Marte. Hace una radiografía de su forma de pensar y ver al relacionarse con los marcianos. Si bien no hacemos las mismas escenas y aparece solo un texto de Bradbury en la obra, es el espíritu del libro lo que quisimos traspasar a esta dramaturgia”, explica Martín Erazo.

Colonialismo

“La obra es una mirada crítica a esto que parece ser un destino irremediable del hombre: el de conquistar, de ir más allá. Es una crítica reflexiva a la conquista espacial y la inminente llegada del hombre a Marte, un hito súper potente que yo creo que podría marcar una nueva era en este momento medio apocalíptico que estamos viviendo”, señala Cristóbal Carvajal, co-director.

“Fuera de Campo es una ficción donde creamos un planeta Marte que está habitado por otra especie, y, por lo tanto, otra cultura. A partir de ese, vamos haciendo un paralelo con lo que han sido las colonizaciones en la Tierra. En ella el ser humano repite en el espacio la misma actitud a la hora de conquistar y colonizar. Muestra esa condición humana del colonizador con mucha falta de empatía con el otro y que no es capaz de reconocer la cultura ajena”, complementa Martín Erazo.

Conceptos y sala

Teatro del Sonido se define como un laboratorio de creación escénica multidisciplinar que investiga la relación entre el sonido y la escena. Este sello experimental está presente en Fuera de Campo, donde cada escena va explorando diferentes lenguajes escénicos, se incluyen varias estrategias sonoras y estéticas, y donde cada fragmento es abordado con una estética teatral distinta.

“En la obra trabajamos varios conceptos que vienen del mundo del cine. De hecho, Fuera de Campo es un término que viene del cine y que habla justamente de lo que suena fuera de pantalla. Es cuando estoy mirando algo y escucho sonidos que no están dentro de lo que estoy viendo, algo que se ocupa mucho para el misterio y el suspenso. Hay mucho trabajo de diferentes sonoridades desde el punto de vista de la microfonía. Hubo harta investigación con los micrófonos, sobre los diferentes tipos de micrófonos, los diferentes conceptos sonoros como el mismo Fuera de Campo, la Sincresis. Creo que el espectador va a disfrutar mucho de una obra que tiene una fuerza visual acompañada por un diseño sonoro potente y trabajado”, dice Erazo.

Teatro del Sonido, luego de intervenir principalmente el espacio urbano en sus creaciones, elige para su nueva obra el espacio tradicional de la sala de teatro.

“Por otro lado, Fuera de Campo es una obra mucho más tradicional. Por primera vez, optamos por hacer una obra en sala, apelando justamente a los espectadores sentados en un espacio convencional de Teatro, donde la parte sensorial va a venir desde el trabajo del diseño del sonido. Pero esta vez estamos más concentrados en el discurso, en lo que queremos decir, está más enfocada a la reflexión, a la dramaturgia estructural, por ahí va este nuevo enfoque”, explica Cristóbal Carvajal.

Fuera de Campo

Compañía Teatro del Sonido

Dramaturgia: Cristóbal Pizarro, Colectiva

Dirección: Cristóbal Carvajal, Martin Erazo

Elenco: Ariel Hermosilla, Camila Rojas, Josefina Cerda, Octavio Navarrete, Ricardo Montt

Diseño: John Álvarez

Sonido: Nacho Soto

Producción: Lorena Ojeda

Duración: 60 minutos

Recomendación:+12

18, 19 y 20 de noviembre, 20:00 horas

Centro de Extensión del Instituto Nacional CEINA

Arturo Prat 33 – Santiago

Mayores de 12 años

Entradas disponibles en www.puntoticket.cl y en la boletería del CEINA dos horas antes de cada función