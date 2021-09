Hace una semana que empezó este festival de cine de medio ambiente y naturaleza Santiago Wild, que incluyó dentro de la treintena de documentales exhibidos aquellos de la competencia Nuevas Voces Latinoamericanas. Un destacado jurado internacional y el público ya decidió el resultado, que se dio a conocer el jueves 9 de septiembre en una transmisión por Youtube de Ladera Sur.

Los 10 documentales finalistas formaron parte de las más de 90 películas recibidas desde siete países (Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay, Colombia y México) que se inscribieron para ser parte de este festival. Compitieron durante siete días en las categorías de “largometraje documental” y “cortometraje documental”, con producciones que nos llevaron a conflictos medioambientales, lugares de ensueño, naturaleza latinoamericana y deporte outdoor.

El festival es organizado por Ladera Sur, con el apoyo de Jackson Wild y Smithsonian Channel. También es posible gracias a Conexión Puma/Isa, Cervecería Kunstmann, The North Face y Viña Tarapacá.

Los ganadores de las categorías “Cortometraje” y “Largometraje”

Ambos ganadores fueron elegidos por un destacado jurado internacional, compuesto por Isabel Behncke, primatóloga especialista en bonobos y doctora en Antropología cognitiva y evolutiva (Chile); Casey Anderson, director, productor y presentador de documentales de historia natural (USA); Lisa Samford, periodista, documentalista y directora ejecutiva de Jackson Wild (USA); René Araneda, productor y director de documentales internacionales de historia natural, director creativo de Ladera Sur (Chile); Mónica Barrios, productora senior en Smithsonian Channel (USA); Jorge Carey, abogado y presidente ejecutivo en Turner Chile (Chile); Alberto Tinoco Guadarrama, periodista, investigador y redactor, premio nacional de periodismo y conductor del Programa Sustentable (México); Mauricio Alarcón, periodista y editor de la revista El Domingo, de El Mercurio (Chile); Coli Whewell, periodista y productor ejecutivo de Griyotv (Argentina).

Ambos ganadores se llevarán el trofeo “Puma de Los Andes”. También un viaje de tres días a Washington DC, Estados Unidos, para conocer a los miembros del equipo y los ejecutivos del Smithsonian, y con los socios de Jackson Wild. Esto incluye alojamiento en DC por tres días.

Ganador categoría cortometraje documental: “Contrastes” (México), de Vanessa Prigollini

Contrastes es una declaración de principios sobre la libertad, frente al cautiverio de especies marinas. Surge a inicios de la pandemia, con el objetivo de generar en el espectador empatía sobre la vida en el encierro. Todos los seres vivos tienen el derecho a la libertad, y los humanos no pueden atribuirse el derecho a quitarle la libertad a otras especies ni utilizarlas para negocio y entretenimiento humano, y esto es lo que Contrastes intenta transmitir de una forma que toque las fibras sensibles del espectador.

“Fue un documental hecho durante la pandemia, todo inició como un proyecto educativo, yo soy educadora marina. Y bueno, todo surgió con la idea de hacer un video de 2 minutos, de educación marina para mis alumnos. Ahí hubo mucha gente que me empezó a apoyar, de diferentes partes del mundo, empezó a crecer el proyecto, y bueno se convirtió en un documental. Estoy súper agradecida porque tuve un apoyo enorme de todo el equipo, este logro jamás hubiera sido sin ellos. Agradecer a Raúl, el editor que está en África; a Martín, el músico en Argentina; a las organizaciones de Canadá, España, Estados Unidos; a todos mis amigos y personas que formaron parte de esto, en fin, es un tema importantísimo, de los 5 países del mundo con más cautiverio de cetáceos”, dijo Vanessa Prigollini.

Ganador categoría largometrajes documental: “Surinam: El Paraíso perdido” (Chile), de Mateo Barrenengoa Lecannelier

Tres chilenos viajan hasta el centro de la selva amazónica en Surinam, motivados por enseñar y acercar a una comunidad Matawai, que vive en una pequeña aldea a orillas del río Saramaka, a escalar en sus rocas. Esto no se convertiría solo en un hobby para ellos, sino que en una posibilidad de trabajo en torno al turismo en una región que hoy ofrece solo trabajo en minería y madereras, siendo ambas industrias las responsables de la destrucción masiva de la increíble selva de Surinam.

Hace un viaje a través de este increíble país, con todos sus colores y sonidos, y al mismo tiempo muestra lo frágil que pueden ser sus ecosistemas ante la tremenda amenaza que suponen las industrias extractivas en el país.

“Desde chico que siempre me han gustado los mapas y yo veía esta especie de ‘vacío’ en Sudamérica que se llamaba Surinam, y me llamaba profundamente la atención. Un día, un colega me manda unas fotos de Surinam y me dice: ‘Oye, podemos hacer algo en Surinam’, y yo dije vamos. Resultó de esos proyectos que desde que uno se sube al avión sabe que van a pasar cosas increíbles y, tal cual, así fue. Conocimos gente maravillosa, muchos factores se dieron para que dos personas con un equipo muy chico, con una cámara pudiera desarrollar un documental así de bonito, así que estoy muy agradecida con el equipo, con quienes nos han apoyado”, dijo Mateo Barrenengoa.

Ganador elegido por el público: “Lo que queda de bosque” (Chile), de Mateo Barrenengoa Lecannelier y Daniel Casado

Este documental ganó con un 44% de los votos del público. Es un corto documental que busca mostrar el difícil tema de la deforestación en la isla de Chiloé, temática que se extiende a lo largo de todo el sur de Chile. Desde la mirada de los mismos chilotes y residentes de la isla, se busca poner en valor la tremenda biodiversidad insular, y la real importancia de su conservación.

“Estamos súper contentos y agradecidos, para nosotros el premio de público es lejos el más importante. Estar en el Santiago Wild es una oportunidad de mostrar tu trabajo y que mucha gente sepa sobre la deforestación, y pueda entender un poco más el valor real del bosque. Fue un lujo trabajar junto a mi amigo Mateo Barrenengoa, y lograr con un equipo pequeñito, y en tiempos de pandemia, un documental que transmite algo. Este fue el estreno de nuestro documental, y luego del festival haremos una gira por todo Chiloé, visitando colegios y compartiendo este trabajo con la comunidad de Chiloé”, dijo Daniel Casado.

Para conocer más sobre el festival de cine Santiago Wild, puedes ingresar aquí.