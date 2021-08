El destacado pintor Coco González Lohse inaugurará este 2 de septiembre la segunda parte de su trabajo en progreso “La Tierra Prometida”. Con ella se estrenará la nueva Sala LEVE, en el Barrio Yungay.

La primera etapa de “Tierra Prometida” fue mostrada en Madrid durante el mes de junio pasado, gracias a la cooperación de Isabel Croxatto Galería y Galería Nueva. En “Tierra Prometida”, Coco González Lohse despliega una serie de diversos formatos y objetos que investigan sobre esta tierra por venir:

“Vivimos en un momento histórico en el que el tiempo ha adquirido múltiples velocidades, en que las problemáticas sociales, religiosas, económicas, políticas, éticas y estéticas han cobrado nuevas energías y nos hacen vivir en un estado utópico y distópico a la vez”, sostiene el artista.

“Somos parte de un mundo que hemos poblado de imágenes y de palabras, en donde los sueños, las esperanzas y los proyectos han estado en constante crisis y cambios”, agrega Coco González Lohse. “Desde ese lugar miro el devenir con mi pintura. Para mí ésta sigue siendo un testigo de su época. Busco una pintura austera, pequeña, de viaje, como para recordar lo que se debe recordar.”

“Las obras que conforman el proyecto de “La Tierra prometida”, tienen la doble intención de denunciar y de presentar, haciendo testimonio de las energías que nos mantienen alertas y los anhelos que queremos cumplir. Si bien son paisajes o recuerdos de ellos de mis viajes a lo largo de Chile, no se sabe si son reales, imaginados o soñados. Tienen la luz de un tiempo sin tiempo, congelado en su propio instante, que cuestiona constantemente no a lo no cumplido, sino más bien interroga a lo que haremos con y en nuestro planeta, la vida con nosotros”, concluye.

Sala LEVE

La sala LEVE fue creada en el corazón de la ex fábrica Caffarena. La casa de tres pisos ha cobijado desde hace seis años una potente producción creativa. La iniciativa nació de la visión de Beatrce Di Girólamo, Sebastián “ TAN “ Vargas y Sebastián Maquieira, cobijando en sus dependencias diversos talleres de artistas chilenos.

Sala LEVE es un nuevo lugar de exhibición que nace de la iniciativa de los creadores Sebastián Maquieira, Tan Vargas, Coco Palma y Cristián Silva-Avaria. Es resultado de la energía producida al interior de sus dependencias del segundo piso, el trabajo de laboratorios creativos y la necesidad de otras maneras de mostrar sus obras.

Sala LEVE exhibirá mes a mes el desarrollo creativo de los integrantes del lugar. Jorge “Coco “ González Lohse lo hace en asociación de Isabel Croxatto Galería , de la cual el pintor es parte de su staff de artistas.

Desde el 2 al 28 de septiembre

Lunes a Viernes de 11.00 a 20.00 horas.

Fijar cita previa llamando al número +569 302 500 15 ,

Cueto 370, Barrio Yungay, Santiago-centro.