Los nuevos seminarios y talleres, que se realizan de manera virtual, abordan temas relacionados a la escritura y el cine.

El programa de formación de Cultura Conecta ofrece un nuevo Programa de Seminarios con el guionista y dramaturgo chileno radicado en México, Ernesto Anaya; Patricio Pron, escritor argentino miembro de la emblemática Escuela Holden de Italia,; el guionista Pablo Paredes y el periodista y escritor Oscar Contardo de Chile.

Oscar Contardo

Oscar Contardo, periodista y escritor chileno, abordará con “En Hay vida allá afuera: taller de lectura de No Ficción” relatos de la vida real. Los días 19 y 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre, Contardo reflexionará sobre lo que existe en la realidad y puede ser material literario. “La historia, el periodismo: todo eso también puede ser literatura”, sostiene Oscar Contardo. El escritor es autor de libros como Siútico. Arribismo, abajismo y vida social en Chile (2013); Rebaño (2018) y Antes de que fuera octubre (2020).

Pablo Paredes

Dramaturgo y guionista de cine y TV, Pablo Paredes dará el Taller Creación de Guiones para Cine y TV en 8 sesiones. Desde el miércoles 18 agosto hasta el 6 octubre, Pablo Paredes entregará herramientas críticas y técnicas para perfilar personajes desde la construcción detallada de sus diálogos; lograr y/o profundizar capacidad para sincronizar diálogos, acciones y descripciones dentro de una propuesta narrativa particular y coherente; y desarrollar sentido crítico con respecto a la propia escritura como a la del análisis grupal de textos de los participantes del curso o de las referencias entregadas. Pablo Paredes es autor de guiones como la serie El Reemplazante, Las Analfabetas y franjas de comunicación política.

Ernesto Anaya Ottone

El escritor chileno naturalizado en México dará un curso sobre cómo utilizar el pensamiento dramático y descubrir un suceso real puede convertirse en historia. Autor de la obra teatral Las Meninas -que le valió el Premio Nacional de dramaturgia Oscar Liera 2006 (México)-, Ernesto Anaya analizará los siete capítulos de Wild Wild Country. Este documental (ganador del festival Sundance 2018) aborda un bizarro episodio de 1981 en Estados Unidos, cuando el carismático gurú llamado Bhagwan, posteriormente Osho, trasladó su ashram a una apartada zona de Oregon y provocó una auténtica guerra santa. Las clases con Ernesto Anaya comienzan el lunes 30 de agosto a las 18.30 hrs.

Patricio Pron, Principio y Final

Gracias a la alianza de Cultura Conecta con la emblemática Escuela Holden (Italia), dirigida por Alessandro Baricco, se estrenará la modalidad de cursos pregrabados que se pueden seguir a cualquier hora a través de la plataforma educativa de la Escuela Holden.

En 6 clases magistrales, Patricio Pron inviará a reflexionar sobre los conceptos temporales de “Principio” y “Final” de una novela . Las video-sesiones (un Playbook de 6 lecciones) de Pron estarán disponible desde el viernes 13 de agosto.

Radicado en Madrid, el escritor y novelista es doctor en filología románica por la Universidad Georg-August de Göttingen (Alemania).

Las inscripciones para todos estos espacios de aprendizaje ya están disponibles en

Pablo Paredes

Taller de Creación de Guiones para Cine y TV

Cada miércoles entre el 18 agosto y 6 de octubre

Horario: 19:30 a 21:00 hrs

Cupos: 20 participantes

Valor: $160.000 CLP /US $230

+información

Oscar Contardo

Taller de lectura de no Ficción: Hay vida allá afuera: taller de lectura de No Ficción

Jueves 19 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre

Horario: Chile, 19:30 a 21:00 hrs

Participantes: cupos limitados

Valor: $50.000 CLP/ US $70

+información

Ernesto Anaya Ottone

Taller: Pensamiento dramático. Estudio de un caso (Wild wild country)

7 Sesiones

Duración: 1,20 h

Inicio: Lunes 30 de agosto a las 18.30 hrs.

Precio: $50.000 CLP / UDS 70

+Información

Patricio Pron

Seminario: Principios y finales de la escritura.

PlayBook: 6 Videolecciones / de 30 Minutos cada una

Lección 1 – ¿Qué significa que algo comience?

Lección 2 – ¿Cómo comienza un escritor?

Lección 3 – ¿Qué significa que algo tiene un final feliz?

Lección 4 – ¿Cómo seguir?

Lección 5 – No se puede escribir, pero tampoco se puede dejar de escribir

Lección 6 – La muerte del autor y lo que sabemos de ella (hasta ahora)

Fecha: disponible desde el viernes 30 de agosto.

Valor: 80.000 CLP / USD: 99

+ Información