Ayer martes, el poeta Raúl Zurita recibió en España el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, otorgado por el Patronato Nacional de España y la Universidad de Salamanca.

El acto se realizó en el Salón de las Columnas del Palacio Real de Madrid y fue encabezado por la propia Reina Sofía, quien entregó personalmente el galardón literario.

La presidenta del Senado, Pilar Llop; el ministro de Cultura español, José Manuel Rodríguez Uribes; Llanos Castellanos, presidenta del Patrimonio Nacional; Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca; y el catedrático Román Álvarez, también fueron parte de la ceremonia.

Allí, el chileno fue presentado como “una de las voces más originales de la literatura contemporánea en español”.

“Vengo de un país de desaparecidos que hoy se ha volcado fervorosamente a las calles en su lucha por recobrar su dignidad. No se devolvieron los cuerpos, es decir; no se le devolvió a la esposa el cuerpo de su esposo, no se le devolvió al niño pequeño el cuerpo de su padre, no se le devolvió al anciano el cadáver de su hijo, y fueron los poetas quienes debieron descender a la tibieza de la tierra que acogió esos restos, a las espumas del mar que mecieron esos cuerpos quebrados, a la piel reseca del desierto que preservó esos torsos rotos, y restaurar las palabras que ellos no alcanzaron a decirnos ni a decirse”, dijo en su discurso.

“Le correspondió a la poesía cumplir con las exequias de los ausentes, sancionar sus vidas y enterrar en las tumbas del lenguaje lo que los vivos debían haber enterrado en las tumbas de sus muertos”, agregó.

En redes sociales, el ministro de Cultura español felicitó al vate. “Esta tarde, el grandísimo poeta chileno Raúl Zurita ha recibido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020. ¡Felicidades, querido Raúl! Y mi admiración por tu obra y por tu firme compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos”, publicó.

“No podemos ahora abrazarnos, pero nada persiste ni nada vive fuera del abrazo. Ser un ser humano es tener de tanto en tanto la posibilidad de recordarlo”, añadió Zurita.

Su discurso de agradecimiento completo, está disponible en este link.