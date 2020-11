La relación entre Diego Maradona y la música popular fue extensa y genuina. El futbolista, fallecido ayer a los 60 años, inspiró y motivó a múltiples compositores e intérpretes de la canción latinoamericana y mundial: desde íconos de la cumbia villera hasta el máximo referente trasandino del “rock nacional”.

Maradona – Andrés Calamaro

“Maradona no es una persona cualquiera… Estamos esperando que vuelvas / Siempre te vamos a querer / Por las alegrías que le das al pueblo / Y por tu arte también”, escribió Andrés Calamaro en Maradona, tema que incluyó en el álbum doble Honestidad Brutal de 1999. Las loas entre ambos fueron un diálogo que se extendió durante décadas.

Tercer Mundo / Y dale alegría a mi corazón – Fito Páez

Si bien muchos relacionan Y dale alegría a mi corazón a la figura del “10”, del repertorio de Fito Páez son varias las composiciones que hablaron de Maradona. Un de ellas es Tercer mundo, donde enumera caóticamente diversos personajes de la cultura pop. Uno de ellos, por supuesto, “El Diego”, a quien Páez ha dedicado múltiples elogios.

Maradona Blues – Charly García y Claudio Gabis

En 1994, tras la expulsión del futbolista del Mundial de EE.UU., Claudio Gabis invitó a Charly García a grabar un blues que más tarde sería incluido en su disco Convocatoria. “Charly y yo compusimos Maradona Blues espontáneamente el día en que Diego quedó fuera del Mundial, a eso de las cuatro o cinco de la mañana, llenos de desilusión y tristeza”, contó.

Santa Maradona – Mano Negra

En el mismo polémico 1994, Mano Negra decidió incluir en Casa Babylon un tributo explicito al “Pibe de Oro”. Santa Maradona es hoy una de las canciones más populares creadas alrededor del deportista, y uno de los hits más reconocidos de la disuelta banda francesa.

La Vida Tómbola – Manu Chao

“Si yo fuera Maradona / Nunca me equivocaría / Si yo fuera Maradona / Perdido en cualquier lugar”, escribió el líder de Mano Negra ya como solista en La Vida Tómbola, track que dedicó en vivo y de tú a tú en una de las escenas del documental Maradona by Kusturica de Emir Kusturica (2008).

Dieguitos y Mafaldas – Joaquín Sabina

“Veinte años de prí­ncipes azules / Que se marchaban antes de llegar / Veinte tangos de Manzi en los baúles / Veinte siglos sin cartas de papá”, canta el español en esta oda a la Argentina que, además de Maradona, hace alusión a Quino, también fallecido en 2020.

El baile de la gambeta – Bersuit Vergarabat

En el disco doble La argentinidad al palo, el grupo -encabezado en ese entonces por Gustavo Cordera- incluyó su propio tributo al “Barrilete cósmico”. “Aunque pongo el corazón / Y vos’ ponés la plancha / Vamo’ a bailar / Para cambiar esta suerte / Si sabemos gambetear”, dice el coro. En 2005, la interpretaron juntos:

Capitán Pelusa – Los Cafres

En tono reggae, la canción de Los Cafres dibuja a Maradona como un artista y también como un “héroe protector”. “Pelusa, no se lo que quieren de vos / Tus enemigos se muerden / Tu gente no te cuestiona, no se resiente / Te espera, con un grito caliente”, dicen en su surrealista videoclip.

La mano de Dios – Rodrigo Bueno

En Latinoamérica, donde el “Pelusa” cimentó su mito, es una de las canciones que más veces ha sido reproducida en su honor. Ayer, cuando se confirmó el fallecimiento, el himno del “Potro” Rodrigo -otra leyenda de la cultura pop trasandina- musicalizó variados especiales televisivos y radiales sobre el futbolista.

Maradó – Los Piojos

Otra que ha sido enarbolada como una auténtica elegía a la memoria del deportista, es Maradó, el clásico de Los Piojos. “Cae del cielo brillante balón / Toda la gente y todo el mundo ve / Una revancha redonda en su pie / Todo el país con él corriendo va / Caen las tropas de su majestad / Y cae el norte de la Italia rica”, gritaron en 1996, quizás pensando en los goles a Inglaterra e Italia del señero mundial de México 86.