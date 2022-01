Muhammad Yunus, Nobel de la Paz: "El mundo está colapsando, lo hicimos inhabitable"

El famoso economista y líder social, Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz de 2006, realizó un oscuro pronóstico sobre la humanidad en el Congreso Futuro 2022, afirmando que estamos destruyendo el mundo y vamos llegando a un punto sin retorno.

Este martes se vivió la tercera y cuarta jornada (mañana y tarde) del Congreso Futuro, el evento de divulgación científica más importante de Chile y uno de los más destacados de América Latina.

Entre los invitados de la jornada matutina, titulada Prepararnos para el largo viaje, estuvo el ganador del premio Nobel de la Paz en 2006, Muhammad Yunus, quien realizó una breve exposición, Pequeñas grandes ayudas.

Yunnus es un banquero y economista de Bangladesh que es reconocido a nivel mundial por inventar un sistema de microcréditos que ha sacado de la pobreza a más de 25 millones de personas. Estos micropréstamos fueron entregados a pequeños y medianos agricultores, permitiéndoles comprar maquinaria para aumentar la eficiencia de sus cultivos.

Además, se destaca por su labor social, y en esta pandemia ha liderado una distribución de alimentos que ha ayudado a más de 100 mil personas que perdieron sus ingresos.

Este martes, Yunus estuvo presente de forma remota, aunque transmitiendo en vivo, en Congreso Futuro, donde realizó una advertencia a los humanos: afirmó que hemos llevado al planeta a un punto sin retorno, así que debemos actuar ahora si queremos salvarnos.

“La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda en el planeta? Estamos en un momento histórico: el momento en que debemos decidir si existimos en este planeta o desaparecimos; los seres humanos somos la especie en mayor riesgo del mundo. Y esto será decidido por nuestras acciones, si es que podemos sobrevivir y crear un nuevo tipo de vida en este planeta. Estamos en un cruce de caminos, podemos decidir si continuamos nuestro viaje por el mismo rumbo suicida por el que vamos”, expresó el Premio Nobel de la Paz.

Acotó que “si queremos un futuro, tenemos que dar un giro radical y movernos en otra dirección. Y eso requiere de mucha tenacidad y decisiones difíciles, y un sentido de urgencia”.

Por otra parte, el líder social alabó a los jóvenes, asegurando que tienen más conciencia que las generaciones más viejas respecto al daño irreversible que hemos hecho al medio ambiente.

“Si la gente joven nos está diciendo que tienen baja probabilidad de sobrevivir, qué le pasará a la próxima generación, a sus nietos. ¿Tendrán otra vida? Hay muy baja probabilidad de eso, si continuamos por el mismo camino que estamos siguiendo ahora”, indicó.

En esta problemática, ha intervenido un factor crucial e inesperado: la pandemia de coronavirus. De acuerdo a Muhammad Yunis, la crisis global nos ha permitido detener el ritmo al que íbamos y pensar en cómo podemos cambiar y mejorar nuestras vidas.

En ese sentido, explicó una metáfora, relatando que la humanidad iba en un tren bala, avanzando a toda velocidad por un rumbo sin retorno.

“La pandemia detuvo el tren. No fuimos nosotros, nosotros no decidimos detener el tren, ni siquiera intentamos detener el tren. La pandemia lo hizo, detuvo el tren. Ahora podemos bajarnos del tren, esa es la decisión que debemos tomar: ¿deberíamos reiniciar el tren y continuar por la misma vía, o bajarnos del tren y construir otro que nos lleve lejos del camino suicida, construir un nuevo camino a una nueva vida?”, planteó.

Y recalcó que “el mundo está colapsando, lo hicimos inhabitable. Así que si nos tomamos más tiempo, alcanzaremos el punto sin retorno, no podemos deshacerlo. A pesar del esfuerzo que hagamos, no podemos deshacer las cosas que hicimos. Hoy tenemos una oportunidad, pero mañana no la tendremos. Esta es la decisión que debemos que tomar hoy: ¿deberíamos bajarnos y tomar un nuevo tren?”.

Su respuesta fue clara: “Nuestra decisión debería ser no volver. No volver al tren que nos lleva al desastre y a la extinción. No queremos encontrarnos en una situación de extinción total de este planeta”.

“Así que, si no regresamos, ¿qué hacemos? Construimos un nuevo camino, para ir a un nuevo destino (…) El destino antiguo es muerte y extinción“, dijo.

El Congreso Futuro comenzó el lunes y finalizará el viernes 21 de enero, siendo transmitido íntegramente por YouTube.