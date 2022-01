Congreso Futuro dedica este viernes a la equidad de género: mira la programación y sigue transmisión

Este viernes 21 de enero, Congreso Futuro dedicará su última jornada a discutir el rol de las mujeres en la ciencia y la igualdad de género.

Este viernes 21 de enero es el último día del Congreso Futuro, el principal evento de divulgación científica del país, cuya edición 2022 comenzó el pasado lunes y se ha extendido toda esta semana.

Este día será diferente a las anteriores porque estará dedicado por completo a charlas que promueven la equidad de género y las brechas en la sociedad.

La jornada se titula Digitalizadas: Hackear lo binario y busca aportar a la discusión pública en este tópico, al igual que fomentar la participación activa, tanto de las mujeres como de diversos grupos, a través de lo digital.

Asimismo, reconocerá el rol de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación, siendo un espacio para la reflexión del desarrollo desde una óptica feminista.

En la actividad estarán Ángeles Fernández, politóloga y presidenta de Fundación Hay Mujeres; Valentine Goddard, fundadora de AI Impact Alliance y experta en Inteligencia Artificial y DDHH.

También participaran en este encuentro activistas que difunden la equidad de género en sus plataformas digitales y la iniciativa Nuestra Voz, pionera en utilizar inteligencia artificial para recoger la opinión de 16 mil mujeres de todo el país respecto a los desafíos del Chile futuro.

A continuación puedes seguir la transmisión en vivo (o ingresar aquí), y más abajo hallarás la programación detallada.

Programación del Congreso Futuro este viernes 21 de enero: Digitalizadas

09:30 horas | Performance medial: cuerpo + tecnología, con Valentina Serrati, artista medial, y Alejandra Pérez, artista visual y hacktivista.

09:40 horas | Revolución digital: será de las mujeres o no será, con María de los Ángeles Fernández, politóloga, fundadora y presidenta de Fundación Hay Mujeres; y como presentadora Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer.

10:00 horas | Mejores prácticas para la diversidad, equidad e inclusión, con Madeline di Nonno, CEO Geena Davis Foundation, y como presentadora Carolina Torrealba, subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inclusión.

10:30 horas | Apropiación digital, motor de empoderamiento femenina; con Mónica Retamal, directora ejecutiva de Kodea y emprendedora tecnológica, y como presentadora Carolina Goic, senadora miembro de la comisión Desafíos del Futuro del Senado.

10:55 horas | Género, conocimiento y tecnología; con Inese Podgaiska, secretaria general de la Asociación Nórdica de Ingenieras, y como presentadora Isidora Guzmán, activista por la inclusión.

11:15 horas | Plataformas digitales para desplegar feminismo, con Candy Rodríguez, consultora en tecnología, feminismo, seguridad social y Derechos Humanos; Camila Magnet, periodista feminista, integrante de Copadas podcast y directora web Copadas.cl; Antonia Larraín, activista body positive; y como moderador Pedro Uribe, director ejecutivo de Fundación Ilusión Viril.

12:00 horas | I.A. para la equidad de género; con Valentine Goddard, abogada experta el IA y Derechos Humanos, fundadora de AI Impact Alliance; Renata Ávila, directora ejecutiva de Open Knowlegde Foundation, activista por los Derechos Humanos; y como moderadora Valentina Muñoz, SDG Advocate para las Naciones Unidas.

12:45 horas | Nuestra voz: tecnología, democracia y participación; con Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno UC y representando de Nuestra Voz; Juan Pablo Luna, profesor de Ciencia Política PUC y representante Nuestra Voz; y como presentadora Alejandra Garcés, directora de BHP Foundation programa Chile.

13:05 horas | Tecnología que cambia vidas; con Paola Santana, empresaria, experta digital y fundadora de Matternet; y como presentadora Nerea de Ugarte, activista La rebelión del cuerpo.

13:25 horas | Diversidad en el espacio digital; con Alexa Soto, activista, empresaria y figura pública; y como entrevistadora Nerea de Ugarte, activista La rebelión del cuerpo.

13:45 horas | Códigos para comunicar ciencia y feminismo; con Nicolás Fernández, director ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro y Congreso Futuro; y Fernanda Undurraga, directora de área Legal y Relaciones Internacionales de Fundación Encuentros del Futuro.

13:55 horas | Neurosexismo, cerebro y prejuicios; con Georgina Rippon, neurocientífica y autora de The Gendered Brain; y como presentadora Paulina Bogaz, representante en Cile de Associated Universities, INC.